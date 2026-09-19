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Moch. Rizky Pratama Putra
Sabtu, 19 September 2026 | 13.13 WIB

Marcos Reina Full Senyum, Persik Kediri Curi Poin dari Arema FC di Kanjuruhan

Marcos Reina puas Persik Kediri mampu menguasai permainan dan mencuri satu poin dari Arema FC dalam Derby Jawa Timur di Kanjuruhan. (Persik) - Image

Marcos Reina puas Persik Kediri mampu menguasai permainan dan mencuri satu poin dari Arema FC dalam Derby Jawa Timur di Kanjuruhan. (Persik)

JawaPos.com - Persik Kediri bawa pulang satu poin dari Stadion Kanjuruhan, Malang setelah menahan imbang Arema FC 1-1 pada pekan ketiga BRI Super League 2026/27, Jumat (18/9).

Laga Derbi Jawa Timur yang menunjukkan dominasi Macan Putih sepanjang sebagian besar pertandingan.

Tim asuhan Marcos Reina bahkan unggul cepat lewat Zanadin Fariz sebelum Arema FC menyamakan skor melalui penalti Careca.

Persik Kediri Unggul Cepat di Kanjuruhan

Persik Kediri langsung menunjukkan keberaniannya sejak awal pertandingan dengan mencetak gol pada menit ke-6 melalui Zanadin Fariz.

Gol cepat tersebut membuat Macan Putih berada dalam posisi menguntungkan sekaligus memaksa Arema FC mengejar ketertinggalan sejak fase awal Derbi Jawa Timur.

Arema FC baru mampu memberikan respons pada menit ke-27 setelah mendapatkan hadiah penalti yang berhasil dikonversi Careca menjadi gol.

Skor 1-1 kemudian bertahan hingga pertandingan selesai, meski Persik Kediri memiliki sejumlah peluang untuk kembali unggul.

Marcos Reina menilai permainan anak asuhnya berjalan sesuai rencana selama sebagian besar pertandingan.

Pelatih asal Spanyol itu menyebut Persik Kediri mampu mengontrol permainan hingga sekitar 70-75 menit dan membuat tuan rumah kesulitan mengembangkan permainan di lini tengah.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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