Perlahan Mulai Nyaman, Kerim Memija Ungkap Peran Shin Tae-yong di Balik Performa Apik Persija

JawaPos.com - Kerim Memija mulai menunjukkan perkembangan positif bersama Persija Jakarta. Setelah melewati masa adaptasi dengan cuaca dan kehidupan di Jakarta, bek asal Bosnia Herzegovina tersebut kini merasa kondisinya jauh lebih baik.

Perubahan itu terlihat dalam dua pertandingan terakhir yang dijalani Persija. Memija sebelumnya mencetak gol ketika Macan Kemayoran menghadapi Brisbane Roar dalam laga uji coba internasional.

Ia kemudian kembali memberikan kontribusi saat Persija menjalani pertandingan kompetitif pertama di BRI Super League 2026/27.

Menghadapi Borneo FC Samarinda di Stadion Segiri, Sabtu (5/9), Memija tampil cukup percaya diri di sisi kanan pertahanan.

Selain menjalankan tugas utamanya menjaga lini belakang, pemain 29 tahun itu juga beberapa kali ikut membantu serangan Persija. Salah satu momen pentingnya terjadi pada penghujung babak pertama.

Memija mendapatkan ruang di sisi kanan setelah menerima umpan terobosan dari Stjepan Loncar. Ia kemudian langsung mengirimkan umpan silang ke dalam kotak penalti.

Alexander Jeremejeff yang berada di posisi tepat berhasil menyambut umpan tersebut dengan sundulan. Bola bersarang di gawang Borneo FC pada menit 45+1 dan membawa Persija unggul 1-0.

Assist tersebut menjadi kontribusi penting Memija pada debut kompetitifnya bersama Persija. Penampilannya juga menunjukkan bahwa proses adaptasi sang pemain mulai berjalan dengan baik.