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Moch. Rizky Pratama Putra
Kamis, 10 September 2026 | 14.31 WIB

Koleksi 13 Trofi Bergengsi! Kerim Memija Jadi Senjata Mematikan Persija Jakarta di Super League

Kerim Memija mulai menunjukkan kualitasnya bersama Persija Jakarta setelah mencatat assist saat menghadapi Borneo FC Samarinda pada pekan pertama Super League 2026/2027. (Persija) - Image

Kerim Memija mulai menunjukkan kualitasnya bersama Persija Jakarta setelah mencatat assist saat menghadapi Borneo FC Samarinda pada pekan pertama Super League 2026/2027. (Persija)

JawaPos.com — Kerim Memija mulai menunjukkan taringnya bersama Persija Jakarta setelah melewati masa adaptasi di ibu kota.

Bek sayap asal Bosnia Herzegovina itu mencatatkan assist saat Persija Jakarta menang atas Borneo FC Samarinda pada pekan pertama Super League 2026/2027 di Stadion Segiri, Sabtu (5/9/2026), sekaligus memperlihatkan kualitasnya setelah mengoleksi 13 trofi sepanjang karier.

Bagaimana Kerim Memija mulai menunjukkan kualitasnya?

Memija tampil percaya diri di sektor kanan saat Persija Jakarta menghadapi Borneo FC Samarinda dalam laga pembuka Super League 2026/2027.

Selain disiplin membantu pertahanan, pemain asal Bosnia Herzegovina itu aktif memberikan dukungan ketika Persija Jakarta membangun serangan dari sisi kanan.

Kontribusi penting Memija datang menjelang babak pertama berakhir ketika pertandingan memasuki menit 45+1.

Ia berhasil menemukan ruang kosong setelah menerima umpan terobosan Stjepan Loncar, kemudian tanpa banyak sentuhan langsung mengirimkan umpan silang ke area berbahaya.

Alexander Jeremejeff yang berada di dalam kotak penalti menyambut umpan tersebut dengan sundulan.

Gol itu membawa Persija Jakarta unggul 1-0 sekaligus memberikan Memija assist pada debut kompetitifnya bersama Macan Kemayoran.

Penampilan tersebut menjadi sinyal positif setelah Memija sebelumnya juga mencetak gol dalam pertandingan uji coba internasional menghadapi Brisbane Roar.

Editor: Banu Adikara
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