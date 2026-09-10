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Andre Rizal Hanafi
Kamis, 10 September 2026 | 14.20 WIB

Persib Bandung U-13 Tak Terbendung di Piala Soeratin Jabar, Kini Bidik Gelar di Putaran Nasional

Persib U-13. (Istimewa) - Image

Persib U-13. (Istimewa)

JawaPos.com - Persib Bandung U-13 berhasil menutup perjalanan di Piala Soeratin 2026 regional Jawa Barat dengan hasil manis.

Maung Ngora keluar sebagai juara setelah mengalahkan B.A.J Kids Soccer dengan skor 3-0 pada pertandingan final di Stadion Persikas, Subang, Senin (7/9/2026).

Persib Bandung U-13 harus bekerja keras untuk menemukan celah pada babak pertama. Permainan B.A.J Kids Soccer membuat anak asuh Jejen Zaenal Abidin cukup kesulitan mengembangkan permainan.

Kebuntuan akhirnya pecah melalui gol Ridho Febrian Marcellino Patty pada menit ke-34. Gol tersebut membuat permainan Persib Bandung U13 lebih percaya diri.

Memasuki babak kedua, Persib Bandung mampu meningkatkan tekanan. Syamsul Arip Al Rossid menggandakan keunggulan pada menit ke-55, sebelum Muhammad Elreal menambah gol ketiga hanya tiga menit berselang.

Kemenangan 3-0 tersebut memastikan Persib Bandung U-13 menjadi juara regional Jawa Barat sekaligus mendapatkan tiket menuju putaran nasional Piala Soeratin yang dijadwalkan mulai bergulir pada 15 September 2026.

Pelatih Persib Bandung U-13, Jejen Zaenal Abidin, menilai keberhasilan tersebut merupakan hasil dari perkembangan tim sejak tampil di regional Bandung Raya.

Menurut Jejen, para pemain terus menunjukkan perkembangan dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya hingga akhirnya mampu menjadi juara Jawa Barat.

Meski meraih kemenangan dengan skor cukup meyakinkan, Jejen mengakui timnya sempat kesulitan pada babak pertama.

Editor: Banu Adikara
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