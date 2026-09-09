Kesampingkan Target Pribadi! Saddil Ramdani Fokus Bantu Persebaya Surabaya Raih Gelar Juara

JawaPos.com — Saddil Ramdani menegaskan siap mengesampingkan target pribadi demi membantu Persebaya Surabaya meraih gelar juara Super League 2026/2027.

Pemain 27 tahun itu datang dari Persib Bandung dengan status pinjaman selama satu musim dan membawa pengalaman 29 penampilan bersama Timnas Indonesia untuk memperkuat Green Force.

Apa misi utama Saddil Ramdani bersama Persebaya Surabaya? Saddil Ramdani memilih menjadikan kepentingan tim sebagai prioritas utama dalam perjalanan barunya bersama Persebaya Surabaya.

Ia tidak ingin terlalu sibuk mengejar pencapaian individu dan lebih fokus memberikan kontribusi agar Green Force mampu mencapai target besar pada Super League 2026/2027.

"Saya tidak ingin terlalu banyak berbicara tentang target pribadi. Yang paling penting bagi saya adalah bekerja keras, mengikuti arahan coach, dan membantu tim sesuai dengan kemampuan saya," ujar Saddil Ramdani.

Sikap tersebut menjadi modal penting bagi Saddil ketika memulai petualangan baru bersama klub kebanggaan warga Surabaya.

Ia datang dengan pengalaman bermain di sejumlah klub Indonesia serta pernah merasakan kompetisi Malaysia bersama FA Pahang dan Sabah FC.

Pengalaman panjang itu diharapkan membuat Saddil lebih cepat beradaptasi dengan tuntutan permainan Persebaya Surabaya.