Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Moch. Rizky Pratama Putra
Rabu, 9 September 2026 | 00.22 WIB

Pesan Mendalam Saddil Ramdani ke Bonek dan Bonita! Berikan yang Terbaik demi Persebaya Surabaya

Saddil Ramdani resmi bergabung dengan Persebaya Surabaya dan menyampaikan pesan khusus untuk Bonek serta Bonita. (Persebaya) - Image

Saddil Ramdani resmi bergabung dengan Persebaya Surabaya dan menyampaikan pesan khusus untuk Bonek serta Bonita. (Persebaya)

JawaPos.com - Saddil Ramdani resmi menjadi bagian Persebaya Surabaya untuk menghadapi Super League 2026/2027 setelah didatangkan dari Persib Bandung dengan status pinjaman, Selasa (8/9).

Pemain 27 tahun itu langsung menyampaikan pesan kepada Bonek dan Bonita, sekaligus berjanji membalas kepercayaan suporter dengan kerja keras di lapangan.

Saddil Ramdani Sambut Tantangan Baru Bersama Persebaya Surabaya

Saddil Ramdani mengaku bersyukur mendapat kesempatan bergabung dengan Persebaya Surabaya dan menyebut kedatangannya sebagai awal baru sekaligus tanggung jawab besar.

Dia ingin segera beradaptasi dengan rekan-rekan barunya serta memberikan kontribusi terbaik untuk Green Force sepanjang kompetisi Super League 2026/2027.

"Saya sangat bersyukur dan senang bisa mendapatkan kesempatan menjadi bagian dari Persebaya," ujar Saddil dikutip dari laman resmi klub, Selasa (8/9).

“Bagi saya, ini adalah awal yang baru dan tentunya sebuah tanggung jawab yang besar. Saya ingin belajar, beradaptasi dengan teman-teman baru, dan memberikan yang terbaik untuk tim,” imbuh dia

Kehadiran Saddil menjadi tambahan kekuatan bagi sektor serang Persebaya Surabaya yang tengah dipersiapkan menghadapi kompetisi musim 2026/2027.

Pengalamannya di level tertinggi sepak bola Indonesia diharapkan mampu memberikan energi, kreativitas, serta pilihan tambahan bagi tim pelatih.

Saddil dikenal sebagai pemain yang mengandalkan kecepatan dan kelincahan ketika beroperasi di sisi sayap.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Punya Rekor 3 Kali Hattrick! Yann Mabella Janji Rajin Menabung Gol demi Persebaya Surabaya - Image
Sepak Bola Indonesia

Punya Rekor 3 Kali Hattrick! Yann Mabella Janji Rajin Menabung Gol demi Persebaya Surabaya

Selasa, 8 September 2026 | 22.40 WIB

Igor Tolic Ungkap Alasan Persib Bandung Pinjamkan Saddil Ramdani ke Persebaya Surabaya - Image
Sepak Bola Indonesia

Igor Tolic Ungkap Alasan Persib Bandung Pinjamkan Saddil Ramdani ke Persebaya Surabaya

Selasa, 8 September 2026 | 22.16 WIB

Profil Saddil Ramdani, Amunisi Baru Persebaya Surabaya dengan Mental Juara di Super League! - Image
Sepak Bola Indonesia

Profil Saddil Ramdani, Amunisi Baru Persebaya Surabaya dengan Mental Juara di Super League!

Selasa, 8 September 2026 | 17.37 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Espanyol vs Sevilla di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Curi Poin di RCDE Stadium - Image
1

Prediksi Skor Espanyol vs Sevilla di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Curi Poin di RCDE Stadium

2

Prediksi Skor Marseille vs Paris FC di Liga Prancis: Kans Les Phocéens Pesta Gol di Stade Velodrome

3

Prediksi Skor Alaves vs Osasuna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang di Mendizorrotza

4

Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar

5

Prediksi Skor Parma vs Monza di Liga Italia: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang!

6

Prediksi Skor Malaga vs Levante: Laga Sengit yang Berpotensi Imbang

7

Prediksi Skor Cagliari vs Lecce di Liga Italia: Duel Ketat di Sardinia Bisa Berakhir Imbang

8

Prediksi Skor Java United FC vs Garudayaksa: Laskar Kepodang Emas Bisa Menang Tipis

9

Prediksi Skor Heerenveen vs AZ Alkmaar di Liga Belanda: Kans De Kaasboeren Pesta Gol!

10

Dr. Iwan Aflanie, Pakar Forensik Indonesia untuk ULM yang Lebih Maju

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore