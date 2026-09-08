Pesan Mendalam Saddil Ramdani ke Bonek dan Bonita! Berikan yang Terbaik demi Persebaya Surabaya

JawaPos.com - Saddil Ramdani resmi menjadi bagian Persebaya Surabaya untuk menghadapi Super League 2026/2027 setelah didatangkan dari Persib Bandung dengan status pinjaman, Selasa (8/9).

Pemain 27 tahun itu langsung menyampaikan pesan kepada Bonek dan Bonita, sekaligus berjanji membalas kepercayaan suporter dengan kerja keras di lapangan.

Saddil Ramdani Sambut Tantangan Baru Bersama Persebaya Surabaya Saddil Ramdani mengaku bersyukur mendapat kesempatan bergabung dengan Persebaya Surabaya dan menyebut kedatangannya sebagai awal baru sekaligus tanggung jawab besar.

Dia ingin segera beradaptasi dengan rekan-rekan barunya serta memberikan kontribusi terbaik untuk Green Force sepanjang kompetisi Super League 2026/2027.

"Saya sangat bersyukur dan senang bisa mendapatkan kesempatan menjadi bagian dari Persebaya," ujar Saddil dikutip dari laman resmi klub, Selasa (8/9).

“Bagi saya, ini adalah awal yang baru dan tentunya sebuah tanggung jawab yang besar. Saya ingin belajar, beradaptasi dengan teman-teman baru, dan memberikan yang terbaik untuk tim,” imbuh dia

Kehadiran Saddil menjadi tambahan kekuatan bagi sektor serang Persebaya Surabaya yang tengah dipersiapkan menghadapi kompetisi musim 2026/2027.

Pengalamannya di level tertinggi sepak bola Indonesia diharapkan mampu memberikan energi, kreativitas, serta pilihan tambahan bagi tim pelatih.