Patricio Matricardi Cetak Gol dan Jadi Player of the Match, Ini Pesannya untuk Bobotoh

Patricio Matricardi tampil konsisten bersama Persib Bandung musim ini dan kini dirumorkan diminati Lion City Sailors FC dari Singapura. (Persib)
JawaPos.com - Persib Bandung mengawali perjalanan di Super League 2026/2027 dengan kemenangan. Menjamu PSM Makassar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (6/9/2026), Maung Bandung berhasil melakukan comeback dan menang dengan skor 3-1.
Salah satu sosok penting di balik kemenangan tersebut adalah Patricio Matricardi. Bek asal Argentina itu tampil solid di lini pertahanan sekaligus mencetak gol yang mengubah jalannya pertandingan.
Persib Bandung sebenarnya harus tertinggal lebih dulu ketika Kodai Tanaka mencetak gol cepat pada menit keenam. Tertinggal satu gol membuat Persib Bandung harus bekerja lebih keras untuk mengejar ketertinggalan.
Usaha tersebut akhirnya membuahkan hasil pada awal babak kedua. Matricardi mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-48 melalui sundulan. Ia memanfaatkan umpan sepak pojok yang dilepaskan Thom Haye.
Gol tersebut menjadi momentum penting bagi Persib Bandung. Hanya berselang tiga menit, Balsa Sekulic berhasil membawa tim asuhan Igor Tolić berbalik unggul 2-1.
Persib Bandung kemudian semakin nyaman mengendalikan pertandingan. Uilliam Barros melengkapi comeback lewat golnya pada menit ke-82 sekaligus memastikan tiga poin tetap berada di Bandung.
Penampilan Matricardi dalam pertandingan tersebut mendapat apresiasi lebih. Ia dinobatkan sebagai Player of the Match berkat kontribusinya di lini belakang dan gol penyama kedudukan.
Meski mendapatkan penghargaan individu, Matricardi justru lebih memilih memberikan perhatian kepada Bobotoh. Menurutnya, dukungan suporter menjadi bagian penting dalam perjuangan Persib Bandung sepanjang pertandingan.
"Terima kasih atas dukungan hari ini. Saya sangat senang dengan gol bersama tim, memenangkan laga pertama di musim ini, dan kami terus berusaha menatap laga di depan. Kami memiliki perjalanan yang panjang dan kami membutuhkan kalian," kata Matricardi.
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Jawa Pos
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