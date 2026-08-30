Madura United Tutup TC Yogyakarta dengan Kemenangan, Jose Gomes Puas Lihat Progres Tim

Kemenangan tersebut menjadi penutup manis bagi Madura United setelah menjalani sejumlah agenda latihan dan pertandingan uji coba selama berada di Yogyakarta. Tim asuhan Jose Gomes sebelumnya juga telah melakoni dua laga uji coba.

Madura United lebih dulu menghadapi Java United FC dan harus menerima kekalahan 0-2. Setelah itu, mereka bangkit dengan meraih kemenangan 3-1 atas Borneo FC Samarinda.

Hasil dari beberapa pertandingan tersebut menjadi bahan evaluasi penting bagi tim pelatih. Jose Gomes mengaku senang melihat perkembangan kondisi fisik para pemain setelah menjalani rangkaian pertandingan selama TC.

"Saya senang sekali melihat fisik pemain dari beberapa kali uji coba di sini. Selama uji coba, kami dapat evaluasi yang cukup baik, progres tim sangat bagus juga," kata Jose Gomes.

Menurut pelatih asal Portugal tersebut, pertandingan uji coba tidak hanya membantu meningkatkan kebugaran pemain. Laga-laga tersebut juga memberikan gambaran mengenai kesiapan tim sebelum menghadapi kompetisi Super League 2026/27.

Jose Gomes melihat para pemain mulai semakin memahami pola permainan yang ingin diterapkan. Hal tersebut menjadi salah satu perkembangan yang cukup penting setelah tim menjalani persiapan pramusim.

"Saya senang sekali pemain sudah tahu bagaimana kami harus main pada musim ini. Soalnya, pada dua musim terakhir, hasil Madura United kurang baik," ujarnya.

Pernyataan tersebut sekaligus menunjukkan ambisi Madura United untuk memperbaiki performa pada musim baru. Dalam dua musim terakhir, Laskar Sape Kerrab memang lebih sering berada di papan bawah dan sempat berada dalam situasi yang tidak jauh dari ancaman degradasi.

Kini, Madura United berharap persiapan yang dilakukan sejak pramusim dapat membawa perubahan. Lulinha dan kawan-kawan masih memiliki waktu untuk mematangkan permainan sebelum kompetisi resmi dimulai.