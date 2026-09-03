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Andre Rizal Hanafi
Jumat, 4 September 2026 | 04.43 WIB

Hadapi Persijap di Kandang, Madura United Ingin Buktikan Progres Positif Selama Pramusim

Madura United FC saat mengalahkan Borneo FC Samarinda 3-1 dalam laga uji coba di Stadion Sultan Agung, Bantul, Rabu (26/8/2026). (Madura United) - Image

Madura United FC saat mengalahkan Borneo FC Samarinda 3-1 dalam laga uji coba di Stadion Sultan Agung, Bantul, Rabu (26/8/2026). (Madura United)

JawaPos.com - Madura United FC memastikan kesiapannya menghadapi Persijap Jepara pada laga perdana Super League 2026/2027. Pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan (SGMRP), Pamekasan, Minggu (6/9) malam.

Pelatih Madura United, Jose Gomes, menyebut persiapan tim berjalan sesuai rencana. Perkembangan para pemain juga dinilai semakin positif setelah menjalani rangkaian latihan menuju kompetisi musim baru.

Menurut Gomes, para pemain mulai lebih matang dalam memahami permainan yang diinginkan tim pelatih. Kondisi tersebut menjadi modal penting bagi Madura United sebelum turun dalam pertandingan resmi pertama musim ini.

“Kami sudah bersiap secara maksimal hingga hari ini. Melihat progres pemain kian matang dan mereka juga lebih paham dengan apa yang kami mau,” kata Jose Gomes, Kamis (3/9).

Meski begitu, Gomes tidak ingin timnya terlalu percaya diri. Persijap Jepara dinilai memiliki kemampuan untuk memberikan perlawanan sehingga Madura United harus tetap menjaga fokus sepanjang pertandingan.

Bagi Gomes, perkembangan yang terlihat selama latihan harus bisa diterapkan ketika pertandingan berlangsung. Pemain dituntut mampu menjalankan instruksi dengan baik, menjaga intensitas, serta tetap konsisten dengan strategi yang sudah disiapkan.

Laga pembuka ini sekaligus menjadi kesempatan bagi Madura United untuk melihat sejauh mana persiapan yang dilakukan selama pramusim. Kerja keras dalam latihan tentu belum cukup jika tidak mampu diterjemahkan menjadi permainan yang efektif di lapangan.

Karena itu, Gomes berharap anak asuhnya dapat menunjukkan performa terbaik di hadapan pendukung sendiri. Selain menjalankan strategi, konsistensi dan kematangan dalam mengambil keputusan juga akan menjadi bagian penting dalam menghadapi Persijap.

“Persijap tentu bukan lawan yang mudah. Tapi kami sudah siap menunjukkan hasil latihan kami dan mau berikan yang terbaik,” tegasnya.

Editor: Edi Yulianto
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