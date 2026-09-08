Demi Persebaya Surabaya! Kisah Bonek Tak Mau Kehilangan 17 Laga Kandang

JawaPos.com — Rp 4,5 juta dikeluarkan Deny Marlis Pradiga demi memastikan dirinya bisa menyaksikan seluruh 17 laga kandang Persebaya Surabaya di Super League 2026/2027.

Bagi Bonek berusia 31 tahun asal Kebomas, Gresik, tersebut, Full Season Ticket Superfans ditambah Jersey bukan sekadar tiket pertandingan, melainkan cara untuk selalu hadir mengikuti perjalanan Green Force sepanjang musim.

Kenapa Deny Rela Membeli Tiket Semusim? Keputusan Deny membeli Full Season Ticket musim 2026/2027 sebenarnya berangkat dari pengalaman sederhana.

Musim sebelumnya, dia sempat melewatkan informasi mengenai paket tiket musiman sehingga kali ini tidak ingin kembali kehilangan kesempatan.

“Saya tidak boleh melewatkan paket tersebut, karena musim lalu ketinggalan info mengenai full season ticket,” ujar Deny.

Baginya, membeli tiket untuk satu musim memberikan kepastian untuk datang ke Stadion Gelora Bung Tomo tanpa harus kembali memikirkan tiket setiap kali matchday berlangsung.

Deny juga bukan kali pertama memiliki tiket musiman Persebaya Surabaya.

Sebelumnya, dia pernah menjadi pemegang Bonek Card Full Season sehingga sudah mengetahui kemudahan dan berbagai keuntungan yang didapat dari tiket tersebut.