Jefferson Brenes vs Francisco Rivera, Duel Panas Lini Tengah Bhayangkara FC vs Persebaya Surabaya

Bhayangkara FC mendatangkan gelandang asal Kosta Rika Jefferson Brenes. (Istimewa)
JawaPos.com — Jefferson Brenes bakal menjadi salah satu pemain yang patut diperhatikan saat Bhayangkara Presisi Lampung FC menghadapi Persebaya Surabaya pada laga perdana Super League 2026/2027, Sabtu (5/9). Gelandang 28 tahun asal Kosta Rika itu berpotensi terlibat duel sengit dengan motor lini tengah Persebaya Francisco Rivera dalam pertandingan di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Bandar Lampung.
Jefferson Brenes menyambut petualangan barunya bersama Bhayangkara Presisi Lampung FC dengan penuh optimisme setelah memutuskan melanjutkan karier di sepak bola Indonesia. Pemain yang dikenal memiliki visi bermain dan akurasi umpan tersebut menilai kepindahannya ke The Guardian bisa menjadi batu loncatan penting dalam perjalanan profesionalnya.
"Saya meyakini ini adalah kesempatan besar bagi saya dan langkah yang sangat baik dalam karier saya. Saya datang dengan motivasi dan ambisi yang besar untuk membantu tim," ujar Jefferson. Pernyataan itu menunjukkan Jefferson tidak datang sekadar untuk menambah kedalaman skuad Bhayangkara FC, tetapi juga membawa ambisi untuk memberikan pengaruh langsung di kompetisi. Ia akan menghadapi tantangan besar sejak pertandingan pertama. Sang lawan, Persebaya Surabaya memiliki jendral lapangan tengah Francisco Rivera yang sudah teruji.
Bagi Jefferson, atmosfer baru dan persaingan di sepak bola Indonesia menjadi salah satu alasan utama yang membuatnya semakin termotivasi."Target utamanya adalah bertanding di level tertinggi, membantu Bhayangkara mencapai target-targetnya, dan menjalani musim yang sukses bersama-sama," tambahnya.
Rekam Jejak Jefferson Brenes Bukan Kaleng-Kaleng
Sebelum datang ke Indonesia, Jefferson Brenes memiliki pengalaman panjang di kompetisi Kosta Rika dengan catatan 311 pertandingan sepanjang karier profesionalnya.
Dari jumlah tersebut, gelandang berusia 28 tahun itu mencatat 40 gol dan 25 kontribusi lainnya, serta mengoleksi 72 kartu kuning, lima kartu kuning-merah, dan lima kartu merah.
Catatan tersebut juga menunjukkan Jefferson cukup lama menjadi bagian dari sejumlah klub Kosta Rika, terutama Deportivo Saprissa dan CS Herediano. Bersama Saprissa, ia mencatat 123 pertandingan, 23 gol, 16 kontribusi lainnya, 25 kartu kuning, satu kartu kuning-merah, dua kartu merah, serta 7.334 menit bermain.
Sementara saat memperkuat Herediano, Jefferson tampil dalam 117 pertandingan dengan torehan 14 gol dan delapan kontribusi lainnya. Ia juga menghabiskan 6.665 menit bermain bersama klub tersebut, dengan catatan 30 kartu kuning dan dua kartu merah.
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Jawa Pos
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