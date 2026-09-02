Teruslah Bernyanyi saat Kami Kalah! Pesan Bernardo Tavares ke Suporter Persebaya Surabaya

Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares meminta Bonek dan Bonita terus memberikan dukungan kepada tim, termasuk ketika Green Force mengalami kekalahan. (Persebaya)
JawaPos.com — Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares meminta Bonek dan Bonita tetap memberikan dukungan ketika tim kalah, bukan menambah tekanan kepada pemain, menjelang Super League 2026/2027.
Pesan itu disampaikan karena Persebaya Surabaya sudah 22 tahun tidak menjuarai kompetisi liga dan akan menghadapi persaingan dengan sejumlah klub beranggaran lebih besar.
Tavares memahami besarnya harapan suporter setelah Persebaya Surabaya sukses menjuarai Piala Presiden 2026.
Namun, keberhasilan tersebut tidak ingin dijadikan alasan untuk memberikan tuntutan juara setiap pertandingan kepada skuad Green Force.
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"Banyak (Bonek dan Bonita) bertemu saya berkata, juara coach, kita harus menang, kita wajib juara. Oke, pemain ingin memenangkan pertandingan berikutnya, dan itulah yang harus menjadi target tim," tegas Bernardo Tavares.
Menurut pelatih asal Portugal tersebut, target terdekat harus menjadi fokus utama Persebaya Surabaya.
Alih-alih memikirkan gelar sejak awal musim, tim perlu berkonsentrasi menyiapkan diri menghadapi pertandingan demi pertandingan.
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Bernardo Tavares menilai tekanan berlebihan justru berpotensi mengganggu fokus dan mental bertanding pemain Persebaya Surabaya.
Ekspektasi tinggi memang menjadi bagian dari klub besar, tetapi tuntutan untuk selalu menang dapat membuat pemain kehilangan ketenangan ketika berada di lapangan.
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Jawa Pos
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