Erupsi Anak Krakatau Bikin Persebaya Tempuh Jalur Darat! Rivera Rasakan Perjuangan Bonek Naik Kapal

JawaPos.com — Persebaya Surabaya harus menempuh perjalanan darat dan laut untuk kembali ke Surabaya setelah bermain 1-1 melawan Bhayangkara Presisi Lampung FC di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Sabtu (5/9/2026).

Erupsi Gunung Anak Krakatau membuat penerbangan terganggu sehingga Green Force harus menyeberang dari Bakauheni menuju Merak menggunakan kapal.

Perjalanan tidak biasa itu dimulai pada Minggu (6/9/2026) pagi setelah rombongan Persebaya Surabaya meninggalkan hotel pukul 07.00 WIB.

Tim kemudian bergerak menuju Pelabuhan Bakauheni untuk menyeberang ke Merak sebelum melanjutkan perjalanan menuju Surabaya menggunakan jalur darat.

Baca Juga:BNPB Gelar Operasi Modifikasi Cuaca untuk Bersihkan Abu Vulkanik Anak Krakatau

Situasi tersebut menjadi pengalaman baru bagi sejumlah pemain Persebaya Surabaya, termasuk kapten Francisco Rivera.

Pemain asal Meksiko itu bahkan mengaku perjalanan menggunakan kapal membuat dirinya bisa merasakan sedikit perjuangan yang selama ini dilakukan para suporter ketika mengikuti pertandingan tandang.

"Ya, ini adalah pengalaman baru untuk melakukan perjalanan seperti ini ke Surabaya, di mana kami dapat memahami bagaimana para suporter juga melakukan perjalanan yang sama untuk mendukung kami,” ujar Kapten Persebaya Surabaya, Francisco Rivera, Minggu (9/8/2026).

Baca Juga:Pakar Ungkap Bahaya Silika Mikroskopis Abu Anak Krakatau dan Cara Efektif Mengantisipasinya

Rivera juga menyebut perjalanan menggunakan kapal merupakan pengalaman pertamanya selama berada di Indonesia.