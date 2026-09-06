Erupsi Anak Krakatau Bikin Persebaya Tempuh Jalur Darat! Rivera Rasakan Perjuangan Bonek Naik Kapal

Francisco Rivera dan skuad Persebaya Surabaya harus menempuh perjalanan darat dan laut dari Lampung menuju Surabaya akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. (Persebaya)
JawaPos.com — Persebaya Surabaya harus menempuh perjalanan darat dan laut untuk kembali ke Surabaya setelah bermain 1-1 melawan Bhayangkara Presisi Lampung FC di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Sabtu (5/9/2026).
Erupsi Gunung Anak Krakatau membuat penerbangan terganggu sehingga Green Force harus menyeberang dari Bakauheni menuju Merak menggunakan kapal.
Perjalanan tidak biasa itu dimulai pada Minggu (6/9/2026) pagi setelah rombongan Persebaya Surabaya meninggalkan hotel pukul 07.00 WIB.
Tim kemudian bergerak menuju Pelabuhan Bakauheni untuk menyeberang ke Merak sebelum melanjutkan perjalanan menuju Surabaya menggunakan jalur darat.
Situasi tersebut menjadi pengalaman baru bagi sejumlah pemain Persebaya Surabaya, termasuk kapten Francisco Rivera.
Pemain asal Meksiko itu bahkan mengaku perjalanan menggunakan kapal membuat dirinya bisa merasakan sedikit perjuangan yang selama ini dilakukan para suporter ketika mengikuti pertandingan tandang.
"Ya, ini adalah pengalaman baru untuk melakukan perjalanan seperti ini ke Surabaya, di mana kami dapat memahami bagaimana para suporter juga melakukan perjalanan yang sama untuk mendukung kami,” ujar Kapten Persebaya Surabaya, Francisco Rivera, Minggu (9/8/2026).
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Rivera juga menyebut perjalanan menggunakan kapal merupakan pengalaman pertamanya selama berada di Indonesia.
Sebelumnya, pemain tersebut hanya menjalani perjalanan menggunakan bus ketika harus berpindah dari satu kota ke kota lainnya bersama tim.
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Jawa Pos
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