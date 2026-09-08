Rachmat Irianto Apresiasi Dukungan Bonek di Lampung, Persebaya Bidik 3 Poin di Laga Kontra PSIM

JawaPos.com - Persebaya Surabaya harus puas membawa pulang satu poin dari lawatan ke markas Bhayangkara Presisi Lampung FC pada pekan pertama Super League 2026/27.

Bermain di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Sabtu (5/9), Green Force bermain imbang 1-1.

Hasil tersebut memang belum sepenuhnya sesuai harapan Persebaya. Apalagi, tim asuhan Bernardo Tavares sempat berada dalam posisi unggul lebih dulu melalui gol Yann Mabella pada babak pertama.

Namun, keunggulan tersebut tidak mampu dipertahankan hingga pertandingan berakhir. Bhayangkara Presisi Lampung FC mencetak gol penyama setelah turun minum dan membuat kedua tim harus berbagi poin.

Rachmat Irianto menilai hasil imbang tersebut tetap layak disyukuri. Menurut pemain 27 tahun itu, pertandingan berlangsung dengan intensitas tinggi dan Bhayangkara mampu memberikan tekanan hingga penghujung laga.

"Kami bersyukur bisa mendapatkan satu poin, meskipun tentu ada rasa kecewa karena sempat mencetak gol lebih dulu dan sebenarnya berharap bisa membawa pulang kemenangan," ujar Rian dalam konferensi pers.

Rian juga menilai Bhayangkara bukan lawan yang mudah dihadapi. Tuan rumah mampu menunjukkan kualitas permainan dan akhirnya berhasil mencetak gol penyeimbang.

Dalam laga tersebut, Rian turut memainkan peran penting dalam proses terciptanya gol Persebaya. Ia memberikan assist melalui umpan dari sisi kiri pertahanan Bhayangkara yang kemudian diselesaikan Mabella untuk membawa Green Force unggul.