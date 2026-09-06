Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Moch. Rizky Pratama Putra
Minggu, 6 September 2026 | 18.23 WIB

Kecewa tapi Tetap Bersyukur! Assist Rian Bikin Persebaya Surabaya Curi Poin Lawan Bhayangkara FC

Assist Rachmat Irianto membantu Persebaya Surabaya mencuri poin di markas Bhayangkara FC. Rian tetap bersyukur meski kecewa gagal menang di laga perdana. (Dok. Persebaya) - Image

Assist Rachmat Irianto membantu Persebaya Surabaya mencuri poin di markas Bhayangkara FC. Rian tetap bersyukur meski kecewa gagal menang di laga perdana. (Dok. Persebaya)

JawaPos.com — Persebaya Surabaya membawa pulang satu poin dari markas Bhayangkara Presisi Lampung FC setelah bermain imbang 1-1 pada pekan perdana Super League 2026/2027 di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Sabtu (5/9/2026).

Rachmat Irianto mensyukuri hasil tersebut meski kecewa karena Green Force sempat unggul dan berpeluang mengamankan kemenangan.

Rachmat Irianto Bersyukur Persebaya Raih Satu Poin

Rachmat Irianto menilai satu poin dari kandang Bhayangkara Presisi Lampung FC tetap layak disyukuri karena pertandingan berlangsung dengan intensitas tinggi hingga menit-menit akhir.

Persebaya Surabaya bahkan lebih dulu membuka keunggulan melalui Yann Mabella pada babak pertama sebelum tuan rumah mencetak gol balasan selepas jeda.

Hasil imbang 1-1 membuat kedua tim harus berbagi angka pada pertandingan pertama musim ini.

Bagi Rian, situasi tersebut tetap menjadi modal penting karena Bhayangkara Presisi Lampung FC mampu memberikan tekanan dan menunjukkan kualitas sepanjang laga.

"Kami bersyukur bisa mendapatkan satu poin, meskipun tentu ada rasa kecewa karena sempat mencetak gol lebih dulu dan sebenarnya berharap bisa membawa pulang kemenangan," ujar Rian dalam sesi konferensi pers.

"Bhayangkara adalah tim yang kuat dan mereka menunjukkan kualitasnya hingga mampu menyamakan kedudukan."

Pemain berusia 27 tahun itu mengakui keunggulan lebih dulu membuat Persebaya Surabaya memiliki harapan besar untuk mengawali perjalanan di Super League 2026/2027 dengan kemenangan.

Namun, gol penyeimbang Bhayangkara membuat keunggulan Green Force tidak mampu bertahan sampai pertandingan berakhir.

Editor: Hendra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Persebaya Terdampak Erupsi Gunung Anak Krakatau, Pulang dari Lampung Harus Tempuh Perjalanan Panjang - Image
Sepak Bola Indonesia

Persebaya Terdampak Erupsi Gunung Anak Krakatau, Pulang dari Lampung Harus Tempuh Perjalanan Panjang

Minggu, 6 September 2026 | 18.04 WIB

Kami Kecewa! Bernardo Tavares Bongkar Kendala Persebaya Surabaya Gagal Menang Hadapi Bhayangkara FC - Image
Sepak Bola Indonesia

Kami Kecewa! Bernardo Tavares Bongkar Kendala Persebaya Surabaya Gagal Menang Hadapi Bhayangkara FC

Minggu, 6 September 2026 | 15.49 WIB

Persebaya Ditahan Bhayangkara FC, Tavares Soroti Cuaca Panas dan Angin Kencang - Image
Sepak Bola Indonesia

Persebaya Ditahan Bhayangkara FC, Tavares Soroti Cuaca Panas dan Angin Kencang

Minggu, 6 September 2026 | 15.46 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Borneo FC vs Persija Jakarta: Macan Kemayoran Menang Tipis di Samarinda - Image
1

Prediksi Skor Borneo FC vs Persija Jakarta: Macan Kemayoran Menang Tipis di Samarinda

2

Prediksi Skor Lyon vs Auxerre di Liga Prancis: Les Gones Berpeluang Menang Telak di Groupama!

3

Prediksi Skor Newcastle United vs Bournemouth di Liga Inggris: The Magpies Tak Ingin Malu di Kandang

4

Prediksi Skor Hoffenheim vs Borussia Dortmund di Liga Jerman: Kans Die Borussen Gondol 3 Poin

5

Prediksi Skor Bhayangkara FC vs Persebaya Surabaya: Green Force Diprediksi Menang Tipis di Lampung

6

Prediksi Arema FC vs Isenmulang Kalteng FC: Singo Edan Diprediksi Menang di Kanjuruhan

7

Santri Cilik Tegur Bacaan Alquran Nusron Wahid: Ayat Alquran Jangan Diacak-acak!

8

Prediksi Skor Werder Bremen vs RB Leipzig di Liga Jerman: Die Bullen Bisa Gondol 3 Poin

9

Prediksi Skor Brentford vs Sunderland di Liga Inggris: The Bees Berpeluang Gasak Tim Tamu!

10

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore