Kecewa tapi Tetap Bersyukur! Assist Rian Bikin Persebaya Surabaya Curi Poin Lawan Bhayangkara FC

JawaPos.com — Persebaya Surabaya membawa pulang satu poin dari markas Bhayangkara Presisi Lampung FC setelah bermain imbang 1-1 pada pekan perdana Super League 2026/2027 di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Sabtu (5/9/2026).

Rachmat Irianto mensyukuri hasil tersebut meski kecewa karena Green Force sempat unggul dan berpeluang mengamankan kemenangan.

Rachmat Irianto Bersyukur Persebaya Raih Satu Poin Rachmat Irianto menilai satu poin dari kandang Bhayangkara Presisi Lampung FC tetap layak disyukuri karena pertandingan berlangsung dengan intensitas tinggi hingga menit-menit akhir.

Persebaya Surabaya bahkan lebih dulu membuka keunggulan melalui Yann Mabella pada babak pertama sebelum tuan rumah mencetak gol balasan selepas jeda.

Hasil imbang 1-1 membuat kedua tim harus berbagi angka pada pertandingan pertama musim ini.

Bagi Rian, situasi tersebut tetap menjadi modal penting karena Bhayangkara Presisi Lampung FC mampu memberikan tekanan dan menunjukkan kualitas sepanjang laga.

"Kami bersyukur bisa mendapatkan satu poin, meskipun tentu ada rasa kecewa karena sempat mencetak gol lebih dulu dan sebenarnya berharap bisa membawa pulang kemenangan," ujar Rian dalam sesi konferensi pers.

"Bhayangkara adalah tim yang kuat dan mereka menunjukkan kualitasnya hingga mampu menyamakan kedudukan."

Pemain berusia 27 tahun itu mengakui keunggulan lebih dulu membuat Persebaya Surabaya memiliki harapan besar untuk mengawali perjalanan di Super League 2026/2027 dengan kemenangan.