Rachmat Irianto Yakin Pemain Muda Persebaya Makin Percaya Diri

JawaPos.com - Persebaya Surabaya terus memberikan kesempatan kepada para pemain muda untuk tampil selama pramusim. Langkah tersebut dinilai penting untuk membangun kepercayaan diri sekaligus mengembangkan kemampuan para pemain muda Green Force.

Kapten Persebaya Surabaya Rachmat Irianto menilai kesempatan bermain yang diberikan pelatih menjadi modal berharga bagi para pemain muda. Menurutnya, kepercayaan diri pemain akan tumbuh seiring dengan pengalaman mereka berada di lapangan.

"Pelatih juga memberi kesempatan tampil kepada para pemain muda. Dan itu bagus untuk menumbuhkan kepercayaan diri mereka," ujar Rachmat Irianto.

Rian, sapaan akrab Rachmat Irianto, yakin pengalaman yang didapat selama pramusim dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan pemain muda Persebaya.

Kesempatan tampil dalam pertandingan membuat mereka semakin terbiasa dengan atmosfer pertandingan sekaligus lebih percaya diri.

Kepercayaan diri tersebut diharapkan menjadi modal penting bagi para pemain muda ketika Persebaya menghadapi kompetisi resmi.

Dengan persaingan yang lebih ketat, keberadaan pemain muda yang siap tampil bisa memberikan pilihan tambahan bagi tim.

Bagi Rian, proses tersebut juga menjadi bagian penting dalam persiapan Persebaya menghadapi kompetisi.