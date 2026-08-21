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Moch. Rizky Pratama Putra
Jumat, 21 Agustus 2026 | 14.05 WIB

Rachmat Irianto Bongkar 5 PR Besar Persebaya Surabaya Jelang Hadapi Bhayangkara FC

Rachmat Irianto mengungkap sejumlah pekerjaan rumah Persebaya Surabaya jelang laga pembuka Super League 2026/2027. (Persebaya) - Image

Rachmat Irianto mengungkap sejumlah pekerjaan rumah Persebaya Surabaya jelang laga pembuka Super League 2026/2027. (Persebaya)

JawaPos.com — Persebaya Surabaya masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah sebelum menghadapi Bhayangkara Presisi Lampung FC pada laga pembuka Super League 2026/2027, 5 September 2026.

Rachmat Irianto menilai rangkaian pertandingan pramusim sudah memperlihatkan kekurangan yang harus segera dibenahi agar Green Force lebih siap menghadapi kompetisi resmi.

Apa saja yang masih harus dibenahi Persebaya Surabaya?

Pekerjaan rumah Persebaya Surabaya mencakup kondisi fisik pemain, ketahanan stamina, organisasi taktik, transisi permainan, hingga konsentrasi selama pertandingan.

Jajaran pelatih terus mengevaluasi aspek tersebut agar Francisco Rivera dkk mampu menjaga performa secara konsisten ketika kompetisi resmi dimulai.

Pelatih Persebaya Surabaya, Bernardo Tavares, memberikan perhatian besar terhadap peningkatan ketahanan fisik dan proses pemulihan pemain.

Program latihan intensif diterapkan untuk memastikan para pemain mampu mempertahankan intensitas permainan selama 90 menit tanpa mengalami penurunan performa signifikan.

Selain aspek fisik, organisasi permainan juga menjadi perhatian utama.

Tim pelatih terus mematangkan transisi permainan dan skema bola mati melalui latihan kolektif, sekaligus menggunakan sesi pemutaran video untuk mengevaluasi kesalahan secara lebih detail.

Upaya tersebut dilakukan untuk mengurangi celah yang bisa dimanfaatkan lawan ketika pertandingan berlangsung.

Editor: Banu Adikara
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