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Andika Rachmansyah
Selasa, 8 September 2026 | 02.52 WIB

Terungkap, Ada Peran John Herdman di Balik Kelolosan Timnas Indonesia U-20 ke Piala Asia U-20 2027

Nova Arianto mengungkap peran John Herdman dalam kelolosan Timnas Indonesia U-20 ke Piala Asia U-20 2027 setelah menjuarai Grup H kualifikasi. (Dok. Timnas Indonesia) - Image

Nova Arianto mengungkap peran John Herdman dalam kelolosan Timnas Indonesia U-20 ke Piala Asia U-20 2027 setelah menjuarai Grup H kualifikasi. (Dok. Timnas Indonesia)

JawaPos.com — Pelatih Timnas Indonesia U-20, Nova Arianto, mengungkap ada peran John Herdman di balik kelolosan timnya ke putaran final Piala Asia U-20 2027. Nova menyebut pelatih tim nasional senior itu banyak memberikan masukan kepada Garuda Muda.

Timnas Indonesia U-20 lolos ke putaran final dengan status juara Grup H Kualifikasi Piala Asia U-20 2027. Kepastian itu didapat setelah Garuda Muda membungkam Australia dengan skor 2-0 di New Laos National Stadium, Vientiane, Laos, Minggu (6/9/2026).

Kemenangan tersebut membuat Timnas Indonesia U-20 menutup Grup H dengan koleksi tujuh poin. Garuda Muda ditemani Malaysia sebagai salah satu runner-up terbaik dengan lima poin, sementara Australia harus angkat koper.

Ada Peran John Herdman

Nova menyebut kesuksesan Timnas Indonesia U-20 pada fase kualifikasi tak lepas dari sosok John Herdman. Pelatih asal Inggris itu cukup banyak memberikan masukan agar Arkhan Kaka dan kolega tampil lebih baik.

"Terima kasih juga saya sampaikan kepada PSSI yang selalu memberikan support dalam masa persiapan kami dan coach John Herdman yang selalu memberikan masukan selama ini," kata Nova, dikutip dari akun Instagram pribadinya @novarianto30, Senin (7/9/2026).

Menurut Nova, sinergi antartim kepelatihan kelompok usia di Timnas Indonesia harus terus terjaga. Sinergi ini memungkinkan regenerasi Timnas Indonesia senior terus berlanjut pada masa mendatang.

"Kami ingin selalu bisa satu linear dengan tim senior ke depannya," ungkap Nova.

Nova Apresiasi Kerja Keras Tim

Nova juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam kesuksesan Timnas Indonesia U-20 lolos ke Piala Asia U-20 2027. Para pemain serta staf kepelatihan tentu berperan besar dalam pencapaian tersebut.

"Terima kasih saya sampaikan kepada semua pemain, staf dan coaches semua atas kerja kerasnya selama ini dan ini semua terbayarkan dengan kita lolos Piala Asia U-20. Perjalanan yang pastinya tidak mudah tetapi saya selalu percaya dimana ada kemauan dan kerja keras pasti ada hasil baik yang mengikuti," tutur Nova.

Eks pemain Persib Bandung itu juga mengatakan suporter memiliki peran penting dalam mendukung perjuangan Timnas Indonesia U-20 selama masa kualifikasi. Nova bersyukur atas kesuksesan Garuda Muda.

Editor: Hendra
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