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Taufiq Ardyansyah
Senin, 7 September 2026 | 23.30 WIB

Timnas Indonesia U-20 Lolos ke Piala Asia U-20 2027, Nova Arianto Buka Suara

Zahaby Gholy mencetak dua gol saat Timnas Indonesia U-20 menang 3-0 atas Laos U-20 di Kualifikasi Piala Asia U-20 2027. Timnas Indonesia U-20 memastikan tiket ke Piala Asia U-20 2027 setelah mengalahkan Australia 2-0 dan finis di puncak Grup H dengan tujuh poin. (Timnas Indonesia) - Image

Zahaby Gholy mencetak dua gol saat Timnas Indonesia U-20 menang 3-0 atas Laos U-20 di Kualifikasi Piala Asia U-20 2027. Timnas Indonesia U-20 memastikan tiket ke Piala Asia U-20 2027 setelah mengalahkan Australia 2-0 dan finis di puncak Grup H dengan tujuh poin. (Timnas Indonesia)

JawaPos.com — Timnas Indonesia U-20 menutup Kualifikasi Piala Asia U-20 2027 dengan kemenangan atas Australia. Garuda Muda membungkam Australia 2-0 di Lao National Stadium, Laos, kemarin (6/9), sekaligus memastikan tempat di putaran final.

Kemenangan tersebut membuat Indonesia finis di puncak Grup H dengan tujuh poin dari tiga pertandingan.

Indonesia sebelumnya bermain imbang tanpa gol melawan Malaysia dan menang 3-0 atas Laos.

Garuda Muda membuka keunggulan lewat Theodore Leeming pada menit ke-28. Gol kedua ke gawang Robert Cook diciptakan Amar Brkic pada menit ke-90+1.

Pelatih Timnas Indonesia U-20 Nova Arianto mengaku senang tim besutannya lolos ke Piala Asia.

"Saya sangat mengapresiasi para pemain yang sudah bekerja luar biasa hari ini, di malam ini (tadi malam). Dan pastinya ini menjadi hal yang baik dalam proses mereka ke depan. Saya harap pemain lebih siap lagi untuk kita menuju Piala Asia," ujar Nova.

Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan berikutnya tim harus mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi level persaingan yang lebih tinggi. 

Editor: Hendra
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