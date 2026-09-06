Erick Thohir Minta Timnas Indonesia U-20 Tidak Cepat Puas usai Lolos Piala Asia U-20 2027

JawaPos.com - Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memberikan apresiasi kepada Timnas Indonesia U-20 setelah berhasil lolos ke Piala Asia U-20 2027. Namun, ia mengingatkan kepada Garuda Muda untuk tidak cepat puas atas pencapaian tersebut.

Timnas Indonesia U-20 memastikan tiket lolos setelah bungkam Australia 2-0 pada laga terakhir Grup H Kualifikasi Piala Asia U-20 2027 di New Laos National Stadium, Minggu (6/9) sore WIB. Dua gol kemenangan Garuda Muda dicetak oleh Theodore Evan Leeming dan Amar Brkic.

Kemenangan tersebut sekaligus memastikan Timnas Indonesia U-20 keluar sebagai juara Grup H dengan koleksi tujuh poin. Torehan poin tersebut diraih lewat catatan dua kemenangan dan satu hasil imbang.

“Selamat untuk Timnas U-20 yang telah berhasil memastikan tiket ke putaran final Piala Asia U-20 2027 di China. Saya bangga dengan perjuangan seluruh pemain, pelatih, dan ofisial yang telah bekerja keras sejak awal kualifikasi hingga akhirnya Indonesia mampu menjadi pemuncak Grup H,” ujar Erick dalam keterangannya, Minggu (6/9).

Erick menyebut kemenangan atas Australia menjadi bukti bahwa Timnas Indonesia U-20 memiliki keberanian dalam menghadapi salah satu kekuatan sepak bola Asia. Ia melihat terdapat perkembangan positif dalam skuad Garuda Muda.

Kendati demikian, Erick meminta para pemain tidak terbuai dengan keberhasilan tersebut. Pria yang juga menjabat sebagai Menpora RI itu ingin Putu Panji dan kawan-kawan terus meningkatkan kualitas permainannya agar lebih siap saat tampil di Piala Asia U-20 2027.

“Tiket ke Piala Asia sudah kita dapatkan, sekarang tugas kita adalah mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi level persaingan yang lebih tinggi. Manfaatkan setiap waktu yang ada. Terus bekerja keras, tingkatkan kualitas permainan, perkuat fisik, taktik, mental, dan chemistry sebagai sebuah tim,” tutur Erick.

Erick bahkan berharap Garuda Muda tidak datang ke Tiongkok sekadar sebagai peserta. Ia ingin Timnas Indonesia U-20 mampu memberikan penampilan terbaik dan membawa kebanggaan bagi masyarakat Tanah Air.