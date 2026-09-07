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Andre Rizal Hanafi
Senin, 7 September 2026 | 16.51 WIB

Jelang Pegadaian Championship, Ini Pesan COO PSIS Semarang Fariz Julinar untuk Laskar Mahesa Jenar

PSIS Semarang siap menghadapi kompetisi Pegadaian Championship musim 2026/2027 dengan laga perdana melawan PSPS Pekanbaru. (Istimewa) - Image

PSIS Semarang siap menghadapi kompetisi Pegadaian Championship musim 2026/2027 dengan laga perdana melawan PSPS Pekanbaru. (Istimewa)

JawaPos.com - PSIS Semarang resmi memperkenalkan tim dan jersey yang akan digunakan untuk menghadapi kompetisi Pegadaian Championship musim 2026/2027.

Acara launching tersebut berlangsung di Gedung Radjawali Cultural Center, Kota Semarang, Sabtu (5/9).

Launching mengenalkan PSIS Semarang kepada suporter dan masyarakat Kota Semarang dan sekitarnya jelang bergulirnya Pegadaian Championship musim 2026/27.

Setelah acara berlangsung, jajaran manajemen PSIS juga menyampaikan pesan melalui media sosial masing-masing.

Chief Operating Officer (COO) PSIS Semarang Fariz Julinar Maurisal mengunggah pesan melalui akun Instagram pribadi @farizjulinarmaurisal.

“Tantangan sudah menanti mari bersama sama kita mewujudkan mimpi dan prestrasi bismillah PSIS 2026/27,” tulis Fariz.

Pesan tersebut menggambarkan kesiapan PSIS menghadapi persaingan kompetisi musim ini.

Klub asal Kota Semarang itu akan kembali berusaha membangun perjalanan yang lebih baik setelah melewati berbagai dinamika pada musim sebelumnya.

Sementara itu, General Manager PSIS Semarang Wafa Amry juga memberikan pesan singkat melalui akun Instagram @amrzyd69.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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