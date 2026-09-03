Dukungan Penuh untuk PSIS, Pemkot Semarang Siap Kawal Championship!

JawaPos.com - Pemerintah Kota Semarang memberikan dukungan penuh kepada PSIS Semarang yang bersiap menghadapi kompetisi Championship alias Liga 2 musim 2026/2027.

Dukungan tersebut disampaikan dalam acara Gala Dinner dan silaturahmi Pemkot Semarang dengan PSIS Semarang yang berlangsung di Kantor Balai Kota Semarang, Rabu (2/9) malam.

Acara dimulai sekitar pukul 19.00 WIB. Gala Dinner tersebut dihadiri Wali Kota Semarang Dr Agustina Wilujeng Pramestuti, S.S., M.M., Wakil Wali Kota Semarang Ir Iswar Aminudin, M.T., jajaran manajemen dan pemain PSIS, anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, Forkopimda Kota Semarang, Sekretaris Daerah Kota Semarang Dr Handi Priyanto, AP, S.Sos., M.Si., serta sejumlah anggota DPRD Kota Semarang.

Hadir pula para legenda PSIS, ketua fraksi DPRD Kota Semarang, asisten sekda, jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) Kota Semarang, dan perwakilan kelompok suporter Panser Biru dan Snex.

Kegiatan tersebut menjadi ajang silaturahmi sekaligus bentuk dukungan pemerintah kota kepada PSIS menjelang kompetisi musim baru. PSIS sendiri tengah mempersiapkan diri menghadapi Liga 2 musim 2026/27.

Laskar Mahesa Jenar akan mengawali perjuangannya dengan pertandingan kandang. PSIS dijadwalkan menghadapi PSPS Pekanbaru di Stadion Jatidiri, Kota Semarang, Jumat (11/9) pukul 19.00 WIB.

Acara Gala Dinner diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Setelah itu, sambutan disampaikan Komisaris PSIS Semarang, Fariz Julinar Maurisal.

Fariz menyampaikan apresiasi kepada Pemkot Semarang yang terus memberikan dukungan kepada PSIS. Menurutnya, dukungan dari pemerintah dan masyarakat Kota Semarang menjadi energi tambahan bagi tim.