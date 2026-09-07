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Andre Rizal Hanafi
Senin, 7 September 2026 | 16.42 WIB

Tiket Rp15 Ribu, Hampir 5 Ribu Penonton Saksikan Java United vs Garudayaksa di Stadion Jatidiri

Hampir 5 ribu penonton hadir menyaksikan laga Java United melawan Garudayaksa FC di Stadion Jatidiri, Semarang, Minggu (6/9). - Image

Hampir 5 ribu penonton hadir menyaksikan laga Java United melawan Garudayaksa FC di Stadion Jatidiri, Semarang, Minggu (6/9).

JawaPos.com - Java United mendapat sambutan positif saat menjalani pertandingan pertama sebagai tuan rumah di Stadion Jatidiri, Kota Semarang. Hampir 5 ribu penonton hadir menyaksikan laga melawan Garudayaksa FC, Minggu (6/9).

Jumlah penonton tersebut cukup menarik perhatian.

Sebab, Java United yang sebelumnya bernama Malut United baru menjalani laga kandang pertamanya setelah berpindah homebase di Kota Semarang.

Antusiasme penonton terlihat sejak pertandingan dimulai.

Harga tiket yang cukup terjangkau menjadi salah satu faktor yang membuat masyarakat tertarik datang langsung ke Stadion Jatidiri.

Tiket pertandingan tersebut dibanderol Rp 15.000, membuat laga Java United kontra Garudayaksa FC bisa menjadi pilihan hiburan bagi masyarakat Semarang dan sekitarnya.

Kehadiran hampir 5 ribu penonton juga menjadi sinyal positif bagi Java United.

Dukungan dari tribun tentu diharapkan bisa terus tumbuh seiring perjalanan tim menjalani kompetisi musim ini.

Akun Instagram @Nusaliga turut menyoroti antusiasme penonton dalam pertandingan tersebut.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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