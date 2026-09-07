Tiket Rp15 Ribu, Hampir 5 Ribu Penonton Saksikan Java United vs Garudayaksa di Stadion Jatidiri

Hampir 5 ribu penonton hadir menyaksikan laga Java United melawan Garudayaksa FC di Stadion Jatidiri, Semarang, Minggu (6/9).
JawaPos.com - Java United mendapat sambutan positif saat menjalani pertandingan pertama sebagai tuan rumah di Stadion Jatidiri, Kota Semarang. Hampir 5 ribu penonton hadir menyaksikan laga melawan Garudayaksa FC, Minggu (6/9).
Jumlah penonton tersebut cukup menarik perhatian.
Sebab, Java United yang sebelumnya bernama Malut United baru menjalani laga kandang pertamanya setelah berpindah homebase di Kota Semarang.
Baca Juga:Prediksi Skor Club Brugge vs Aston Villa di Liga Champions 2026/2027: Duel Sengit Berakhir Imbang
Antusiasme penonton terlihat sejak pertandingan dimulai.
Harga tiket yang cukup terjangkau menjadi salah satu faktor yang membuat masyarakat tertarik datang langsung ke Stadion Jatidiri.
Tiket pertandingan tersebut dibanderol Rp 15.000, membuat laga Java United kontra Garudayaksa FC bisa menjadi pilihan hiburan bagi masyarakat Semarang dan sekitarnya.
Kehadiran hampir 5 ribu penonton juga menjadi sinyal positif bagi Java United.
Dukungan dari tribun tentu diharapkan bisa terus tumbuh seiring perjalanan tim menjalani kompetisi musim ini.
Akun Instagram @Nusaliga turut menyoroti antusiasme penonton dalam pertandingan tersebut.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Borneo FC vs Persija Jakarta: Macan Kemayoran Menang Tipis di Samarinda
Prediksi Skor Hoffenheim vs Borussia Dortmund di Liga Jerman: Kans Die Borussen Gondol 3 Poin
Prediksi Skor Bhayangkara FC vs Persebaya Surabaya: Green Force Diprediksi Menang Tipis di Lampung
Prediksi Skor Newcastle United vs Bournemouth di Liga Inggris: The Magpies Tak Ingin Malu di Kandang
Prediksi Skor Alaves vs Osasuna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang di Mendizorrotza
Prediksi Skor Villarreal vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Amankan 3 Poin!
Prediksi Skor Marseille vs Paris FC di Liga Prancis: Kans Les Phocéens Pesta Gol di Stade Velodrome
Prediksi Skor Werder Bremen vs RB Leipzig di Liga Jerman: Die Bullen Bisa Gondol 3 Poin
Prediksi Skor Parma vs Monza di Liga Italia: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang!
Prediksi Skor Java United FC vs Garudayaksa: Laskar Kepodang Emas Bisa Menang Tipis