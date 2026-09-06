Java United FC 1-1 Garudayaksa FC: Debut Super League Berakhir Seri

JawaPos.com - Java United FC harus puas bermain imbang 1-1 melawan tim promosi Garudayaksa FC pada pekan pertama Super League 2026-2027 di Stadion Jatidiri, Semarang, Minggu (6/9).

Tuan rumah sempat unggul melalui Gustavo Franca, tetapi Garudayaksa FC membalas lewat Septian David Maulana sebelum peluang emas Java United FC di akhir laga hanya membentur tiang.

Hasil Java United vs Garudayaksa FC tersebut menjadi pembuka perjalanan baru tuan rumah di kasta tertinggi sepak bola Indonesia.

Pertandingan ini sekaligus menandai laga pertama Java United FC setelah berganti nama dan memindahkan homebase dari Malut United serta Stadion Kie Raha di Ternate.

Java United FC datang dengan wajah baru sekaligus membawa aroma kuat Borneo FC, tim yang berstatus runner-up musim lalu.

Eks pelatih Borneo FC Fabio Lefundes menjadi bagian penting dari proyek anyar tersebut dan tidak datang sendirian karena membawa sejumlah pemain, termasuk playmaker asal Jepang Kei Hirose serta penyerang Kaio Nunes.

Sementara itu, Garudayaksa FC datang ke Stadion Jatidiri dengan status sebagai tim promosi sekaligus juara Championship musim lalu.

Mereka memastikan gelar setelah mengalahkan PSS Sleman pada partai final Liga 2 musim sebelumnya, sehingga duel melawan Java United FC menjadi ujian pertama di level Super League

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Pertandingan Java United FC vs Garudayaksa FC berlangsung relatif seimbang pada 30 menit pertama.