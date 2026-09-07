Fabio Lefundes Soroti Finishing Java United FC usai Ditahan Imbang Garudayaksa FC 1-1

Pelatih Java United FC Fabio Lefundes. (Dok. Java United FC)
JawaPos.com - Java United FC harus puas mengawali perjalanan di BRI Super League 2026/27 dengan hasil imbang 1-1 lawan Garudayaksa FC di Stadion Jatidiri, Semarang, Minggu (6/9).
Hasil tersebut membuat Java United gagal mengamankan tiga poin dalam pertandingan perdana mereka di kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia musim ini.
Java United sebenarnya memiliki peluang untuk meraih kemenangan setelah Gustavo Franca membawa tim tuan rumah unggul pada menit ke-36.
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Bek tengah tersebut mencetak gol melalui sundulan yang memanfaatkan situasi sepak pojok.
Keunggulan tersebut bertahan hingga turun minum.
Garudayaksa FC mampu bangkit pada babak kedua.
Septian David Maulana mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-64 sekaligus mengubah skor menjadi 1-1.
Setelah gol tersebut, Java United masih berusaha mencari gol kedua.
Beberapa peluang berhasil diciptakan, tetapi penyelesaian akhir menjadi persoalan yang membuat tim tuan rumah gagal kembali unggul.
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Jawa Pos
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