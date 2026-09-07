Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Senin, 7 September 2026 | 12.50 WIB

Fabio Lefundes Soroti Finishing Java United FC usai Ditahan Imbang Garudayaksa FC 1-1

Pelatih Java United FC Fabio Lefundes. (Dok. Java United FC) - Image

Pelatih Java United FC Fabio Lefundes. (Dok. Java United FC)

JawaPos.com - Java United FC harus puas mengawali perjalanan di BRI Super League 2026/27 dengan hasil imbang 1-1 lawan Garudayaksa FC di Stadion Jatidiri, Semarang, Minggu (6/9).

Hasil tersebut membuat Java United gagal mengamankan tiga poin dalam pertandingan perdana mereka di kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia musim ini.

Java United sebenarnya memiliki peluang untuk meraih kemenangan setelah Gustavo Franca membawa tim tuan rumah unggul pada menit ke-36.

Bek tengah tersebut mencetak gol melalui sundulan yang memanfaatkan situasi sepak pojok.

Keunggulan tersebut bertahan hingga turun minum.

Garudayaksa FC mampu bangkit pada babak kedua.

Septian David Maulana mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-64 sekaligus mengubah skor menjadi 1-1.

Setelah gol tersebut, Java United masih berusaha mencari gol kedua.

Beberapa peluang berhasil diciptakan, tetapi penyelesaian akhir menjadi persoalan yang membuat tim tuan rumah gagal kembali unggul.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Garudayaksa FC Imbang 1-1 Lawan Java United, Milos Joksic Sebut Timnya Sempat Kehilangan Arah - Image
Sepak Bola Indonesia

Garudayaksa FC Imbang 1-1 Lawan Java United, Milos Joksic Sebut Timnya Sempat Kehilangan Arah

Senin, 7 September 2026 | 05.17 WIB

Prediksi Skor Java United vs Garudayaksa: Tuan Rumah Agresif, Pendatang Baru Siap Beri Kejutan - Image
Sepak Bola Indonesia

Prediksi Skor Java United vs Garudayaksa: Tuan Rumah Agresif, Pendatang Baru Siap Beri Kejutan

Minggu, 6 September 2026 | 18.34 WIB

Riyan Ardiansyah Siap Bawa Java United FC Raih Kemenangan Perdana di Stadion Jatidiri - Image
Sepak Bola Indonesia

Riyan Ardiansyah Siap Bawa Java United FC Raih Kemenangan Perdana di Stadion Jatidiri

Minggu, 6 September 2026 | 18.22 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Borneo FC vs Persija Jakarta: Macan Kemayoran Menang Tipis di Samarinda - Image
1

Prediksi Skor Borneo FC vs Persija Jakarta: Macan Kemayoran Menang Tipis di Samarinda

2

Prediksi Skor Hoffenheim vs Borussia Dortmund di Liga Jerman: Kans Die Borussen Gondol 3 Poin

3

Prediksi Skor Bhayangkara FC vs Persebaya Surabaya: Green Force Diprediksi Menang Tipis di Lampung

4

Prediksi Skor Newcastle United vs Bournemouth di Liga Inggris: The Magpies Tak Ingin Malu di Kandang

5

Prediksi Skor Alaves vs Osasuna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang di Mendizorrotza

6

Prediksi Skor Villarreal vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Amankan 3 Poin!

7

Prediksi Skor Marseille vs Paris FC di Liga Prancis: Kans Les Phocéens Pesta Gol di Stade Velodrome

8

Prediksi Skor Werder Bremen vs RB Leipzig di Liga Jerman: Die Bullen Bisa Gondol 3 Poin

9

Prediksi Skor Parma vs Monza di Liga Italia: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang!

10

Prediksi Skor Java United FC vs Garudayaksa: Laskar Kepodang Emas Bisa Menang Tipis

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore