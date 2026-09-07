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Andre Rizal Hanafi
Senin, 7 September 2026 | 15.20 WIB

Shin Tae-yong Dapat Tambahan Amunisi di Persija, Francis Wewengkang Isi Posisi Tim Pelatih

Francis Wewengkang memperkuat jajaran pelatih Persija Jakarta di bawah Shin Tae-yong. (Istimewa) - Image

Francis Wewengkang memperkuat jajaran pelatih Persija Jakarta di bawah Shin Tae-yong. (Istimewa)

JawaPos.com - Persija Jakarta menambah kekuatan di jajaran tim pelatih dengan menghadirkan Francis Wewengkang untuk menghadapi Super League 2026/2027.

Francis Wewengkang bukan nama asing bagi Persija.

Pria yang akrab disapa Coach Enal itu merupakan mantan pemain Macan Kemayoran dan pernah memperkuat Timnas Indonesia.

Kini, dia kembali ke Persija dengan peran berbeda, yakni membantu Shin Tae-yong bersama jajaran staf pelatih.

Kehadiran Francis diharapkan bisa memberikan tambahan perspektif bagi tim kepelatihan, terutama dalam aspek taktikal dan pemahaman terhadap kompetisi sepak bola Indonesia.

Shin Tae-yong disebut membutuhkan pengalaman Francis untuk membantu proses pemantauan serta pengembangan pemain.

Dengan rekam jejak yang cukup panjang, Coach Enal diharapkan bisa menjadi salah satu bagian penting dalam persiapan Persija menghadapi musim baru.

Francis mulai menekuni dunia kepelatihan sejak 2018.

Dalam perjalanannya, dia pernah menjadi asisten pelatih di sejumlah klub, seperti Sriwijaya FC, TIRA-Persikabo, Persita Tangerang, dan RANS FC.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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