Kodai Tanaka Cetak Gol Cepat! PSM Makassar Unggul 1-0 atas Persib Bandung di Babak Pertama

Striker PSM Makassar, Kodai Tanaka, jebol gawang Persib Bandung. (Instagram /@psm_makassar)

JawaPos.com - PSM Makassar unggul 1-0 atas Persib Bandung di babak pertama berkat gol Kodai Tanaka. Pertandingan pekan pertama Super League 2026/2027 itu berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Minggu (6/9/2026) malam WIB.

Gol Cepat Kodai Tanaka Bawa PSM Makassar Unggul di Babak Pertama Persib Bandung memegang kemudi permainan sejak menit awal. Namun tuan rumah harus kecolongan setelah PSM Makassar mencetak gol cepat melalui Kodai Tanaka pada menit keenam lewat skema serangan balik cepat.

Selang tiga menit, Persib Bandung nyaris mencetak gol penyeimbang setelah mendapat peluang emas lewat sundulan keras Uilliam Barros. Akan tetapi, sundulan Barros masih mampu ditepis sangat baik oleh kiper PSM Makassar, Hilman Syah.

Persib Bandung terlihat kesulitan menembus pertahanan PSM Makassar. Serangan-serangan yang dilancarkan Mariano Peralta masih cukup mudah dipatahkan pertahanan tim tamu. Hingga laga memasuki menit ke-20, belum ada tambahan peluang yang tercipta.

Pangeran Biru - julukan Persib Bandung - kerap melancarkan serangan lewat sisi sayap dengan mengandalkan kecepatan yang dimiliki Mariano Peralta. Rekrutan anyar itu sempat mendapat peluang pada menit ke-28, namun masih mampu ditepis Hilman Syah.

Perlahan, permainan Persib Bandung mulai sangat cair. Namun sayangnya tuan rumah harus kehilangan sang kapten, Marc Klok, karena mengalami cedera. Klok ditarik keluar pada menit ke-40 dengan digantikan Adam Alis.

Persib Bandung terus menekan di sisa waktu babak pertama. Sayang upaya Thom Haye dkk belum berbuah manis. Untuk sementara, Persib Bandung tertinggal 0-1 dari Juku Eja -julukan PSM Makassar.

Susunan Pemain Persib Bandung vs PSM Makassar:

Persib Bandung: Fitrah Maulana (PG); Danijel Loncar, Gabriel Mutombo, Patricio Matricardi, Ikhwan Ali Tanamal; Thom Haye, Marc Klok (Adam Alis 40’); Beckham Putra, Mariano Peralta, Berguinho; Uilliam Barros.

Pelatih: Igor Tolic.

PSM Makassar: Hilman Syah (PG); Aloisio Neto, Dusan Lagator, Victor Luiz; Ananda Raehan, Akbar Tanjung, Navarone Foor, Stefan Jevtoski; Rizky Eka Pratama, Luka Bulatovic, Kodai Tanaka.