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Andre Rizal Hanafi
Senin, 7 September 2026 | 14.20 WIB

Tak Peduli Jarak, PSS Fans dari Klaten Tempuh 704 Km ke Bali: PSS Selamanya, Bukan Segalanya

ilustrasi suporter PSS Sleman. (Istimewa) - Image

ilustrasi suporter PSS Sleman. (Istimewa)

JawaPos.com - Kembalinya PSS Sleman ke panggung tertinggi sepak bola Indonesia turut membawa cerita dari para pendukungnya.

Salah satunya datang dari Nur Fajar dan rekan-rekannya yang rela menempuh perjalanan 704 kilometer dari Klaten menuju Gianyar, Bali.

Perjalanan tersebut dilakukan untuk mengawal PSS pada laga perdana BRI Super League 2026/2027 menghadapi Bali United FC di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Jumat (4/9).

Musim ini menjadi momen penting bagi PSS setelah sebelumnya menjalani kompetisi Championship 2025/2026.

Kembalinya perjalanan tandang bagi suporter juga menjadi kesempatan bagi PSS Fans untuk kembali hadir langsung di stadion ketika tim kesayangan mereka bermain di luar kandang.

Nur Fajar menjadi salah satu suporter yang memanfaatkan kesempatan tersebut.

Bersama sejumlah rekannya, dia berangkat dari Klaten menuju Bali dengan menggunakan kereta sebelum melanjutkan perjalanan hingga Gianyar.

Jarak yang mencapai ratusan kilometer tidak membuat mereka mengurungkan niat.

Bagi Nur Fajar, perjalanan tersebut merupakan bagian dari komitmennya untuk terus mendampingi PSS.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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