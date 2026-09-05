PSS Kalah dari Bali United, Pieters Huistra Sebut Timnya Kurang Beruntung

Pelatih kepala PSS Sleman Pieter Huistra. (Istimewa)
JawaPos.com - Pelatih kepala PSS Sleman Pieter Huistra menyebut timnya kurang beruntung setelah dikalahkan tuan rumah Bali United 1-2 pada pekan pertama BRI Super League 2026/2027 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Bali, Jumat (4/9).
“Kami tentu berharap bisa mendapatkan hasil yang lebih baik. Saya pikir kami sedikit tidak beruntung, terutama dalam situasi penalti," ujar Pieters Huistra.
"Bahkan, saya bisa mengatakan kami benar-benar sangat tidak beruntung. Kemudian, gol kedua juga terjadi karena kesalahan dari pemain kami sendiri,” kata Huistra, dikutip dari laman resmi I.League seperti dilansir dari Antara, Sabtu (5/9).
Pada laga itu, kemenangan Bali United dicetak melalui penalti Teppei Yachida (40') dan gol Queven (67'), sementara satu gol balasan PSS tercipta pada menit-menit akhir lewat sundulan Melvyn Lorenzen (90+6')
Meskipun mengalami kekalahan pada pertandingan itu, Huistra tetap melihat sisi positif dari penampilan para pemainnya, terutama keberanian untuk terus berusaha hingga menit akhir pertandingan.
Pertandingan melawan Bali United adalah laga pertama PSS di kasta tertinggi setelah promosi dari Championship pada musim 2025/2026.
“Namun, ada hal positif yang bisa kami ambil. Setelah tertinggal 0-2, kami tidak berhenti bermain," kata Pieter Huistra.
"Kami tetap berusaha, terus mencoba, dan mencari cara untuk kembali ke pertandingan. Pada akhirnya, kami berhasil mencetak gol yang bagus, tetapi sayangnya gol tersebut datang terlalu terlambat,” imbuh pelatih asal Belanda itu.
Super Elang Jawa, julukan PSS, menjadi tim kedua yang menelan kekalahan pada pekan pertama Super League.
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