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Andre Rizal Hanafi
Senin, 7 September 2026 | 12.57 WIB

Garudayaksa FC Selamat dari Kekalahan, Dominik Holec Bangga dengan Karakter Tim

Garudayaksa FC bawa pulang satu poin dari lawatan ke markas Java United FC pada pekan pertama BRI Super League. (Istimewa) - Image

Garudayaksa FC bawa pulang satu poin dari lawatan ke markas Java United FC pada pekan pertama BRI Super League. (Istimewa)

JawaPos.com - Garudayaksa FC harus puas membawa pulang satu poin dari lawatannya ke markas Java United FC pada pekan pertama BRI Super League 2026/27.

Bermain di Stadion Jatidiri, Semarang, Minggu (6/9) sore, kedua tim bermain imbang 1-1.

Java United FC lebih dulu membuka keunggulan pada babak pertama.

Tuan rumah mencetak gol melalui sundulan Gustavo Franca yang memanfaatkan situasi sepak pojok.

Tim tamu meningkatkan permainan dan akhirnya menyamakan kedudukan pada menit ke-64 melalui gelandang serang Septian David Maulana.

Kiper Garudayaksa FC Dominik Holec mengakui pertandingan perdana tersebut tidak berjalan mudah.

Selain menghadapi tekanan dari tuan rumah, skuad Garudayaksa FC juga masih membutuhkan waktu untuk membangun chemistry karena banyak pemain yang sedang beradaptasi.

"Seperti yang disampaikan pelatih, ini adalah pertandingan yang tangguh bagi kami karena merupakan laga pertama. Skuad kami masih dalam proses pembentukan dan masih saling mengenal satu sama lain, jadi tentu tidak mudah, terutama di babak pertama," ujar Dominik Holec usai pertandingan.

Penjaga gawang asal Slovakia itu juga mengakui permainan Garudayaksa FC belum sesuai harapan pada 45 menit pertama.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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