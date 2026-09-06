Prediksi Skor Java United vs Garudayaksa: Tuan Rumah Agresif, Pendatang Baru Siap Beri Kejutan

JawaPos.com - Prediksi skor Java United vs Garudayaksa FC pada laga perdana Super League 2026/27 menarik untuk ditunggu. Bermain di Stadion Jatidiri, Semarang, Minggu (6/9) sore, Java United diunggulkan karena tampil di kandang sendiri, tetapi Garudayaksa FC datang tanpa rasa gentar dan siap membuat kejutan.

Laga ini menjadi ujian pertama bagi kedua tim di kompetisi kasta tertinggi Indonesia musim 2026/27. Java United memiliki keuntungan bermain di hadapan pendukung sendiri, sedangkan Garudayaksa FC berstatus sebagai tim baru yang ingin langsung menunjukkan kualitasnya.

Pelatih Garudayaksa FC Milos Joksic menyadari pertandingan perdana tersebut tidak akan berjalan mudah. Menurutnya, Java United merupakan salah satu tim yang memiliki kekuatan ketika bermain di kandang.

"Java United adalah salah satu tim yang kuat jika bermain di kandang. Di pertandingan perdana pasti akan terjadi banyak kejutan, jadi kita lihat saja besok," ujar Joksic disitir dari iLeague.

Meski berstatus pendatang baru, Garudayaksa FC tidak ingin hanya bertahan dan menjadi pelengkap kompetisi. Joksic justru meminta anak asuhnya tampil percaya diri menghadapi tim yang memiliki banyak pemain berpengalaman.

"Saya percaya mereka tim yang kuat dan diisi banyak pemain berpengalaman yang sudah lama berkarier di Indonesia. Kami memang tim baru, tetapi kami tidak takut. Kami datang untuk menunjukkan kualitas kami dan memainkan permainan yang bagus," tegasnya.

Namun, Garudayaksa FC tampaknya tidak akan meladeni permainan terbuka Java United. Joksic menilai tim tuan rumah memiliki gaya bermain sangat ofensif dengan banyak pemain yang maju ke lini depan.

Pelatih asal Serbia tersebut bahkan mengantisipasi formasi menyerang Java United yang disebutnya menggunakan pola 3-1-6. Kondisi itu membuat Garudayaksa FC kemungkinan lebih banyak menunggu sebelum melancarkan serangan balik.

"Kami kemungkinan akan menerapkan middle zone dan menunggu momentum. Saya melihat mereka sangat ofensif dengan formasi 3-1-6 yang sangat berbahaya," jelas Joksic.