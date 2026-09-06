Riyan Ardiansyah Siap Bawa Java United FC Raih Kemenangan Perdana di Stadion Jatidiri

JawaPos.com - Pemain Java United FC Riyan Ardiansyah berada dalam motivasi tinggi menjelang pertandingan pekan pertama BRI Super League 2026/27 saat menjamu Garudayaksa FC di Stadion Jatidiri, Semarang, Minggu (6/9) sore.

Riyan memastikan seluruh pemain Java United siap menjalankan instruksi pelatih Fabio Lefundes.

Persiapan yang dilakukan selama sepekan terakhir disebut menjadi modal penting sebelum turun dalam pertandingan perdana musim ini.

“Tim pelatih sudah mempersiapkan sesuai game plan dan semua pemain siap menerapkan rencana untuk meraih hasil maksimal,” kata Riyan Ardiansyah, Sabtu (5/9).

Menurut Riyan, para pemain telah mendapatkan berbagai arahan dari tim pelatih selama menjalani persiapan.

Kini, tugas mereka adalah menerapkan rencana tersebut ketika pertandingan berlangsung.

“Semoga apa yang disiapkan bisa kita tampilkan dan bisa meraih kemenangan. Tentu pertandingan pertama tidak mudah, tapi kita akan berjuang maksimal agar bisa memenangkan pertandingan besok,” ujar Riyan.

Pertandingan melawan Garudayaksa FC di Stadion Jatidiri juga memiliki arti tersendiri seperti kembali ke rumah lama bagi Riyan.