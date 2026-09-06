Bhayangkara FC Lawan Erupsi Anak Krakatau dengan Pola Latihan Baru

JawaPos.com - Aktivitas Gunung Anak Krakatau mengalami peningkatan setelah gunung tersebut tercatat mengalami erupsi pada Jumat (4/9) malam.

Abu vulkanik dari erupsi itu turut dirasakan di wilayah Bandar Lampung, yang menjadi lokasi Bhayangkara Presisi Lampung FC menjalani aktivitas tim.

Kondisi pada Minggu (6/9) pagi mulai menunjukkan perbaikan. Meski abu vulkanik tidak lagi terlihat turun secara intens, sisa debu dan material vulkanik masih ditemukan di sejumlah area, termasuk jalanan dan lapangan latihan Bhayangkara FC.

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Dokter tim Bhayangkara FC, Khairi, mengatakan kondisi udara pada pagi hari relatif lebih baik dibandingkan sebelumnya. Namun, pemain dan ofisial tetap diminta waspada karena masih terdapat sisa debu vulkanik di sekitar lokasi latihan.

"Pagi hari ini terlihat membaik, abu vulkaniknya sudah tidak kasat mata ataupun tidak turun lagi. Namun, sisa-sisa debunya masih terasa di lapangan," ujar Khairi.

Tim medis bersama manajemen Bhayangkara FC juga memberikan edukasi kepada seluruh pemain dan jajaran ofisial mengenai langkah pencegahan.

Pemain diimbau menggunakan masker dan kacamata pelindung ketika berada di luar ruangan.

Menurut Khairi, paparan abu vulkanik perlu diantisipasi karena dapat menimbulkan sejumlah gangguan kesehatan.