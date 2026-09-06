Kami Kecewa! Bernardo Tavares Bongkar Kendala Persebaya Surabaya Gagal Menang Hadapi Bhayangkara FC

Bernardo Tavares mengungkap kendala Persebaya Surabaya saat ditahan imbang Bhayangkara Presisi Lampung FC 1-1 di Stadion PKOR Sumpah Pemuda. (Dok. Persebaya)
JawaPos.com — Persebaya Surabaya gagal meraih kemenangan pada laga pembuka Super League 2026/2027 setelah ditahan imbang Bhayangkara Presisi Lampung FC 1-1 di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Sabtu (5/9/2026) sore.
Green Force sempat unggul melalui Yann Mabella, tetapi tekanan tuan rumah dan kondisi pertandingan membuat keunggulan tersebut gagal dipertahankan hingga peluit akhir.
Bernardo Tavares menilai pertandingan perdana Super League 2026/2027 berjalan sulit bagi Persebaya Surabaya maupun Bhayangkara Presisi Lampung FC karena kondisi cuaca di Lampung.
Pelatih asal Portugal itu menyebut panas dan angin kencang ikut memengaruhi kemampuan kedua tim dalam mengalirkan bola.
"Menurut saya, ini pertandingan yang sulit bagi kedua tim," ujar Coach Tavares dalam sesi konferensi pers.
“Cuaca yang sangat panas dan angin yang cukup kencang juga membuat pertandingan semakin berat. Beberapa kali kami kesulitan dalam melakukan passing dan membangun permainan.”
Kondisi tersebut membuat permainan Persebaya Surabaya tidak berjalan seperti yang diharapkan, terutama ketika Green Force berusaha membangun serangan dari lini belakang.
Aliran bola beberapa kali terhambat sehingga tim lebih sering memilih bermain langsung dan menunggu kesempatan melakukan serangan balik.
Situasi itu semakin terlihat dari statistik penguasaan bola pertandingan yang menunjukkan dominasi Bhayangkara Presisi Lampung FC.
Tuan rumah mencatatkan penguasaan bola mencapai 73 persen, sedangkan Persebaya Surabaya hanya menguasai 27 persen.
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Jawa Pos
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