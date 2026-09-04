Aji Kusuma dan Mendonca Jadi Andalan Madura United Hadapi Persijap di Super League

JawaPos.com - Madura United FC membawa kepercayaan diri saat memulai perjalanan di BRI Super League 2026/27.

Laskar Sape Kerrab akan menjamu Persijap Jepara pada laga pembuka yang berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Minggu (6/9) malam.

Salah satu modal Madura United datang dari pertemuan kedua tim pada musim sebelumnya.

Ketika bermain di stadion yang sama, tim asal Pulau Garam tersebut berhasil mengamankan kemenangan dengan skor 2-1 atas Persijap.

Dua gol Madura United dalam pertandingan itu masing-masing dicetak Aji Kusuma dan bek asing Mendonca.

Keduanya masih menjadi bagian dari skuad yang ditangani Jose Gomes pada musim 2026/27.

Aji Kusuma berharap pengalaman positif tersebut bisa kembali terjadi pada laga kali ini.

Penyerang lokal Madura United itu ingin membantu timnya meraih tiga poin sekaligus memberikan penampilan terbaik di pertandingan pertama musim baru.