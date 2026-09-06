Prediksi Skor Madura United vs Persijap: Laskar Sape Kerrab Diunggulkan di Laga Pembuka

Prediksi skor Madura United vs Persijap Jepara di Super League 2026/27. Laskar Sape Kerrab diunggulkan di kandang. (Dok. Madura United)
JawaPos.com - Madura United lebih diunggulkan saat menjamu Persijap Jepara pada pekan pertama Super League 2026/27 di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Minggu (6/9) malam. Laskar Kalinyamat datang dengan persiapan yang relatif singkat sehingga diprediksi bakal menghadapi laga sulit.
Persijap baru memulai latihan perdana pada 17 Agustus 2026. Waktu persiapan tersebut terbilang singkat jika dibandingkan dengan mayoritas kontestan Super League lainnya yang telah lebih dulu menjalani pramusim.
Pelatih Persijap, Juan Cortes, menyadari Madura United bukan lawan yang mudah. Dia menyebut tim tuan rumah memiliki banyak pemain berkualitas serta didukung pelatih yang bagus.
“Laga besok adalah laga yang sulit untuk Persijap. Kami respek untuk Madura United karena punya banyak pemain yang bagus dan didukung pelatih yang bagus pula,” ujar Juan Cortes dalam Pre Match Press Conference, Sabtu (5/9), dikutip iLeague.
Persijap juga harus menempuh perjalanan cukup panjang dari Jepara menuju Madura. Kondisi tersebut menjadi tantangan tambahan bagi Laskar Kalinyamat sebelum melakoni pertandingan pertama musim ini.
Meski demikian, Juan Cortes memastikan anak asuhnya tetap memiliki motivasi tinggi. Dia menegaskan Persijap tidak ingin menjadikan singkatnya masa persiapan sebagai alasan ketika pertandingan sudah dimulai.
“Perjalanan yang panjang sebelum kami sampai Madura. Dan laga besok, kami akan tampil dengan motivasi yang bagus. Kita memang memiliki waktu persiapan yang singkat di pramusim. Tapi kami siap untuk segera memulai pertandingan nanti,” katanya.
Persijap membawa sejumlah wajah baru untuk menghadapi kompetisi musim 2026/27. Beberapa pemain asing yang menjadi bagian skuad Laskar Kalinyamat antara lain Marcos Blasco, Oumar Bah, Juan Douglas, Paulo Rodriguez, Yaya Sogodogo, Samuel Ofori, Rakhmatsho Rakhmatzoda, dan Weyderson Denilson.
Kehadiran sejumlah pemain baru tersebut diharapkan mampu membantu Persijap bersaing di kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Juan Cortes juga menegaskan timnya datang ke Pamekasan dengan target meraih hasil positif.
“Kami ingin membuat hasil yang bagus di laga pertama kami musim ini,” pungkasnya.
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Jawa Pos
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