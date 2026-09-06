Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Minggu, 6 September 2026 | 17.59 WIB

Marc Klok Hadapi Mantan Pelatih di Persib vs PSM, Singgung Taktik Darije Kalezic

Marc Klok (depan) saat berseragam PSM. Klok akan menghadapi mantan pelatihnya, Darije Kalezic, saat Persib Bandung menjamu PSM Makassar di laga perdana Super League 2026/27. (ABE BANDOE/FAJAR) - Image

Marc Klok (depan) saat berseragam PSM. Klok akan menghadapi mantan pelatihnya, Darije Kalezic, saat Persib Bandung menjamu PSM Makassar di laga perdana Super League 2026/27. (ABE BANDOE/FAJAR)

JawaPos.com - Persib Bandung akan mengawali perjuangan mempertahankan gelar Super League 2026/27 dengan menjamu PSM Makassar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (6/9) malam. Laga ini menjadi momen spesial bagi kapten Persib Marc Klok karena kembali berhadapan dengan mantan pelatihnya, Darije Kalezic.

Kalezic merupakan pelatih PSM ketika tim Juku Eja menjuarai Piala Indonesia 2019. Saat itu, Klok menjadi salah satu pemain penting di lini tengah PSM.

Klok masih menyimpan kesan positif terhadap pelatih asal Bosnia Herzegovina tersebut. Menurutnya, Kalezic memiliki ide taktikal yang jelas dengan permainan berbasis penguasaan bola serta pressing agresif ketika kehilangan bola.

"Ya, satu tahun kita kerja bersama. Dia pelatih dengan ide taktikal yang sangat baik, dia punya gaya bermain, dia punya identitas untuk main dengan bola, agresif tanpa bola, identik seperti karakter Makassar saat bermain," kata Klok dikutip iLeague.

Meski memahami karakter permainan Kalezic, Klok menilai sang pelatih membutuhkan waktu untuk kembali membangun kekuatan PSM. Laga melawan Persib juga menjadi pertandingan pertamanya setelah kembali menangani klub Indonesia.

PSM mengalami sejumlah perubahan dalam komposisi pemain pada musim baru. Beberapa pemain penting musim lalu telah meninggalkan tim, salah satunya Yuran Fernandes yang kini memperkuat Persebaya Surabaya.

Karena itu, Klok memperkirakan identitas permainan PSM belum sepenuhnya terlihat pada pertandingan pertama.

"Jadi, untuk dia juga game pertama besok, dia masih membangun tim, karena baru game pertama di awal musim pasti belum seperti dia ingin. Identitas permainan dia juga mungkin belum tampak langsung besok," ujar Klok.

Kendati demikian, Klok tetap menaruh respek terhadap Kalezic dan meyakini sang pelatih bisa membawa PSM menjadi lebih baik.

Di sisi lain, Klok menegaskan Persib tetap memiliki ambisi besar setelah menjadi juara musim lalu. Maung Bandung ingin mempertahankan gelar dan kembali menjadi yang terbaik.

Editor: Hendra
Ikuti kami di Google
Sumber: iLeague
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Prediksi Skor Persib Bandung vs PSM Makassar: Pangeran Biru Menang Susah Payah - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Persib Bandung vs PSM Makassar: Pangeran Biru Menang Susah Payah

Minggu, 6 September 2026 | 17.54 WIB

Prediksi Skor Al Khaleej vs Al Riyadh di Liga Arab Saudi: Kans Tuan Rumah Raih Kemenangan Perdana - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Al Khaleej vs Al Riyadh di Liga Arab Saudi: Kans Tuan Rumah Raih Kemenangan Perdana

Minggu, 6 September 2026 | 17.46 WIB

Prediksi Skor Alaves vs Osasuna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang di Mendizorrotza - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Alaves vs Osasuna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang di Mendizorrotza

Minggu, 6 September 2026 | 17.42 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Borneo FC vs Persija Jakarta: Macan Kemayoran Menang Tipis di Samarinda - Image
1

Prediksi Skor Borneo FC vs Persija Jakarta: Macan Kemayoran Menang Tipis di Samarinda

2

Prediksi Skor Lyon vs Auxerre di Liga Prancis: Les Gones Berpeluang Menang Telak di Groupama!

3

Prediksi Skor Newcastle United vs Bournemouth di Liga Inggris: The Magpies Tak Ingin Malu di Kandang

4

Prediksi Skor Hoffenheim vs Borussia Dortmund di Liga Jerman: Kans Die Borussen Gondol 3 Poin

5

Prediksi Skor Bhayangkara FC vs Persebaya Surabaya: Green Force Diprediksi Menang Tipis di Lampung

6

Prediksi Arema FC vs Isenmulang Kalteng FC: Singo Edan Diprediksi Menang di Kanjuruhan

7

Santri Cilik Tegur Bacaan Alquran Nusron Wahid: Ayat Alquran Jangan Diacak-acak!

8

Prediksi Skor Werder Bremen vs RB Leipzig di Liga Jerman: Die Bullen Bisa Gondol 3 Poin

9

Prediksi Skor Brentford vs Sunderland di Liga Inggris: The Bees Berpeluang Gasak Tim Tamu!

10

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore