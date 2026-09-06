Marc Klok Hadapi Mantan Pelatih di Persib vs PSM, Singgung Taktik Darije Kalezic

JawaPos.com - Persib Bandung akan mengawali perjuangan mempertahankan gelar Super League 2026/27 dengan menjamu PSM Makassar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (6/9) malam. Laga ini menjadi momen spesial bagi kapten Persib Marc Klok karena kembali berhadapan dengan mantan pelatihnya, Darije Kalezic.

Kalezic merupakan pelatih PSM ketika tim Juku Eja menjuarai Piala Indonesia 2019. Saat itu, Klok menjadi salah satu pemain penting di lini tengah PSM.

Klok masih menyimpan kesan positif terhadap pelatih asal Bosnia Herzegovina tersebut. Menurutnya, Kalezic memiliki ide taktikal yang jelas dengan permainan berbasis penguasaan bola serta pressing agresif ketika kehilangan bola.

"Ya, satu tahun kita kerja bersama. Dia pelatih dengan ide taktikal yang sangat baik, dia punya gaya bermain, dia punya identitas untuk main dengan bola, agresif tanpa bola, identik seperti karakter Makassar saat bermain," kata Klok dikutip iLeague.

Meski memahami karakter permainan Kalezic, Klok menilai sang pelatih membutuhkan waktu untuk kembali membangun kekuatan PSM. Laga melawan Persib juga menjadi pertandingan pertamanya setelah kembali menangani klub Indonesia.

PSM mengalami sejumlah perubahan dalam komposisi pemain pada musim baru. Beberapa pemain penting musim lalu telah meninggalkan tim, salah satunya Yuran Fernandes yang kini memperkuat Persebaya Surabaya.

Karena itu, Klok memperkirakan identitas permainan PSM belum sepenuhnya terlihat pada pertandingan pertama.

"Jadi, untuk dia juga game pertama besok, dia masih membangun tim, karena baru game pertama di awal musim pasti belum seperti dia ingin. Identitas permainan dia juga mungkin belum tampak langsung besok," ujar Klok.

Kendati demikian, Klok tetap menaruh respek terhadap Kalezic dan meyakini sang pelatih bisa membawa PSM menjadi lebih baik.