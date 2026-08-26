Profil Dani Ibrohim: Dipinjamkan Persija Jakarta ke Deltras FC, Modal 1.738 Menit di Championship

Dani Ibrohim dipinjam Persija Jakarta ke Deltras FC untuk Championship 2026/2027. Bek 20 tahun ini bawa modal 1.738 menit dan pengalaman profesional. (Dok. PSIS)
JawaPos.com — Dani Ibrohim kembali mendapat kesempatan menambah jam terbang profesional setelah Persija Jakarta meminjamkan bek kanan berusia 20 tahun itu ke Deltras FC untuk Championship 2026/2027.
Pemain jebolan Persija Elite Pro Academy (EPA) tersebut resmi bergabung dengan The Lobster pada 21 Agustus 2026 dan diharapkan semakin matang melalui pengalaman kompetitif.
Dani Ibrohim merupakan bek muda kelahiran Bogor yang memiliki nama lengkap Muhammad Dani Ibrohim dan lahir pada 13 Juli 2006.
Berdasarkan data Transfermarkt yang diberikan, pemain berkewarganegaraan Indonesia itu berposisi utama sebagai bek kanan dan kini tercatat memperkuat Deltras FC dengan status pinjaman dari Persija Jakarta U20.
Karier Dani mulai mendapat sorotan setelah dirinya menimba pengalaman bersama Persija EPA U20 sebelum naik ke level kompetisi profesional.
Perjalanan tersebut menjadi modal penting bagi pemain yang kini memasuki usia 20 tahun untuk terus mengembangkan kemampuan sekaligus memahami tuntutan permainan di level senior.
Dani bukan pemain yang sepenuhnya asing dengan kompetisi profesional karena musim lalu ia sudah menjalani masa peminjaman bersama PSIS Semarang.
Pada Championship 2025/2026, Dani mencatat 20 penampilan, mencetak satu gol, mengoleksi tujuh kartu kuning, dan menghabiskan 1.738 menit di lapangan.
Catatan tersebut memperlihatkan Dani sudah memiliki pengalaman bermain secara kompetitif dalam jumlah cukup besar sebelum kembali mendapatkan tantangan baru bersama Deltras FC.
Pengalaman 20 pertandingan itu menjadi bekal penting karena dirinya kini harus beradaptasi dengan lingkungan, rekan setim, serta pendekatan permainan yang berbeda.
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Jawa Pos
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