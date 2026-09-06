Deltras FC Perkenalkan Skuad dan Target Promosi Liga 1

Deltras FC memperkenalkan tim dan jersey untuk Championship 2026/2027 di Alun-Alun Sidoarjo, Minggu (6/9/2026). (Moch. Rizky Pratama Putra/JawaPos.com)
JawaPos.com - Deltras FC resmi memperkenalkan skuad yang akan digunakan untuk menghadapi kompetisi Championship alias Liga 2 musim 2026/2027.
Peluncuran tim berjuluk The Lobster tersebut berlangsung di kawasan Alun-Alun Sidoarjo, Minggu (6/9) pagi.
Acara digelar bersamaan dengan agenda Car Free Day. Pemilihan lokasi terbuka tersebut menjadi bagian dari upaya manajemen untuk kembali mendekatkan Deltras FC dengan masyarakat Sidoarjo.
Mengusung tema "Kembali ke Hati Darjo", manajemen ingin menjadikan momen launching bukan sekadar perkenalan tim, tetapi juga sebagai bentuk kembalinya klub ke tengah-tengah masyarakat.
Presiden Deltras FC, Deddy Adrianto Wibowo, mengatakan Deltras merupakan klub yang tidak bisa dipisahkan dari warga Sidoarjo. Karena itu, manajemen ingin membangun kembali kedekatan tersebut.
"Manajemen menghadirkan kembali Deltras FC ke tengah-tengah masyarakat dengan konsep launching 'Kembali ke Sidoarjo', yang bermakna klub kembali mendekat ke masyarakat karena sejatinya Deltras adalah milik warga Sidoarjo," ujar Deddy.
Dalam kesempatan tersebut, sebanyak 30 pemain diperkenalkan kepada publik. Mereka akan berada di bawah komando Leonard Tupamahu yang dipercaya sebagai pelatih kepala.
Sejumlah pemain berpengalaman turut menghiasi skuad The Lobster musim ini. Di antaranya Taher Jahanbakhsh, Bagus Nirwanto, Rizky Pellu, Wigi Pratama, hingga Rian Lopes.
Tak hanya pemain, jajaran manajemen dan ofisial tim juga diperkenalkan secara resmi. Deltras pun langsung memasang target tinggi untuk menjaga konsistensi sejak pertandingan pertama Championship 2026/2027.
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Jawa Pos
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