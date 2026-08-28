Arema FC Tekuk Deltras FC 2-0! Lini Belakang Makin Siap Jelang Super League 2026/2027

Arema FC menang 2-0 atas Deltras FC di Stadion Kanjuruhan Kepanjen dalam laga uji coba jelang Super League 2026/2027. (Deltras FC)
JawaPos.com - Arema FC menutup rangkaian uji coba pramusim dengan kemenangan 2-0 atas Deltras FC di Stadion Kanjuruhan, Kepanjen, Rabu (26/8) sore.
Hasil tersebut menjadi modal positif bagi tim asuhan Marcos Santos sebelum menghadapi persaingan Super League 2026/2027, sekaligus memperpanjang catatan clean sheet dalam dua pertandingan terakhir.
Arema FC berhasil mengakhiri rangkaian pertandingan uji coba dengan hasil meyakinkan setelah menundukkan Deltras FC 2-0.
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Kemenangan di Stadion Kanjuruhan Kepanjen itu menjadi hasil positif kedua Singo Edan dalam agenda pemanasan menuju Super League 2026/2027.
Sebelumnya, Arema FC juga sukses mengalahkan RANS Nusantara FC dengan skor identik 2-0.
Dua kemenangan tersebut memberikan gambaran awal soal perkembangan skuad, meski Marcos Santos menilai hasil pertandingan belum menjadi ukuran utama kesiapan tim.
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Pelatih asal Brasil itu menyebut Arema FC masih berada dalam proses pembentukan.
Menurutnya, setiap pertandingan uji coba menjadi kesempatan untuk melihat perkembangan pemain sekaligus mengevaluasi sejauh mana tim mampu menerapkan permainan yang diinginkan.
"Kami masih membangun tim ini. Bagus rasanya tidak kebobolan gol. Jadi itu cukup bagus. Kami masih membangun tim ini dan harapannya saat kompetisi dimulai, kami akan jauh lebih baik," ujar Marcos Santos.
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Jawa Pos
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