Dewa United Rekrut Osmar Loss, Eks Pelatih Buriram United dan Persepolis Gantikan Jan Olde Riekerink

JawaPos.com - Dewa United resmi memulai era baru dengan menunjuk Osmar Loss sebagai pelatih kepala. Juru taktik asal Brasil itu datang membawa pengalaman juara di Iran dan Thailand untuk menghadapi Super League 2026/2027.

Dewa United resmi membuka era baru di kursi kepelatihan. Klub berjuluk Banten Warriors itu menunjuk pelatih asal Brasil, Osmar Loss, sebagai nahkoda anyar untuk mengarungi kompetisi Super League musim 2026/2027.

Dewa United Resmi Tunjuk Osmar Loss Pengumuman perekrutan Osmar Loss disampaikan Dewa United pada Sabtu (25/7/2026) malam WIB. Meski demikian, manajemen belum mengungkap durasi kontrak yang diberikan kepada pelatih berusia 51 tahun tersebut.

Osmar mengaku terkesan dengan sambutan yang diterimanya sejak tiba di Dewa United. Menurutnya, klub memiliki fasilitas yang lengkap serta visi yang jelas untuk berkembang.

"Saya sangat senang melihat fasilitas yang dimiliki Dewa United. Klub ini menunjukkan bahwa mereka memiliki visi yang jelas tentang arah yang ingin dituju," kata Osmar Loss dalam keterangan resmi Dewa United, Sabtu (25/7/2026).

"Selain itu, saya juga mendapat sambutan yang sangat baik dari para pemain maupun seluruh staf. Hal-hal tersebut semakin meyakinkan saya bahwa Dewa United adalah tempat yang tepat untuk melanjutkan perjalanan karier saya," lanjutnya.

Tak Ingin Ubah Identitas Dewa United Osmar menilai Dewa United sudah memiliki identitas permainan yang kuat. Karena itu, ia tidak berencana melakukan perubahan besar, melainkan memperkuat fondasi yang telah dibangun dalam beberapa musim terakhir.

"Dewa United sudah memiliki identitasnya sendiri, dan saya akan tetap berpegang pada prinsip-prinsip tersebut. Tentu saja, kami juga akan membangun tim yang memiliki komitmen, semangat juang, dan hasrat besar untuk meraih kemenangan. Saya yakin dengan cara itu kami dapat membuat para suporter merasa bangga terhadap tim ini," ujarnya.

Pelatih asal Brasil tersebut juga memahami tingginya harapan suporter terhadap Dewa United. Menurutnya, ekspektasi itu menjadi motivasi untuk membawa klub memasuki fase baru yang lebih kompetitif.