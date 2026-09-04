Osmar Loss Bicara Target Gila Dewa United Hadapi Persik

Pelatih baru Dewa United, Osmar Loss. (Dewa United)
JawaPos.com - Dewa United Banten FC siap memulai perjalanan di Super League 2026/2027. Banten Warriors akan bertandang ke markas Persik Kediri pada pekan pertama yang digelar di Stadion Brawijaya, Kediri, Sabtu (5/9/2026) sore.
Pertandingan tersebut menjadi kesempatan pertama bagi Dewa United untuk menunjukkan wajah barunya di bawah arahan pelatih Osmar Loss. Pelatih asal Brasil itu menilai timnya sudah memiliki persiapan yang cukup untuk menjalani pertandingan perdana musim ini.
Osmar menyebut waktu persiapan yang panjang memberikan kesempatan bagi tim untuk menyusun strategi sekaligus membangun filosofi permainan yang ingin diterapkan sepanjang kompetisi.
“Ini sebuah kehormatan bisa berada di sini. Persiapan kami berjalan cukup baik. Kami memiliki waktu yang panjang untuk berlatih. Ini merupakan periode yang penting untuk menyusun strategi dan membangun filosofi permainan,” ujar Osmar dalam Pre-Match Press Conference secara virtual dari Kediri, Jumat (4/9/2026).
Pelatih berlisensi CONMEBOL Pro tersebut juga mengaku antusias menyambut pengalaman barunya di sepak bola Indonesia.
Sebelum menangani Dewa United, Osmar memiliki pengalaman melatih di Iran dan Thailand.
Menurutnya, bergabung dengan Dewa United memberikan tantangan baru karena ia harus beradaptasi dengan kompetisi serta karakter sepak bola yang berbeda.
“Saya sangat senang karena sebelumnya sudah meraih beberapa pencapaian di Iran dan Thailand. Saya menyukai tantangan ini untuk menguji diri saya, membuka peluang baru, mengenal kompetisi yang berbeda, dan bermain di kejuaraan yang berbeda,” katanya.
Memasuki musim baru, Osmar tidak ingin Dewa United hanya berorientasi pada hasil pertandingan. Ia menilai proses menerapkan filosofi permainan menjadi bagian penting untuk membangun tim yang konsisten.
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Jawa Pos
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