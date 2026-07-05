Dewa United Akan Perkenalkan Pelatih Baru, Osmar Loss Gantikan Jan Olde Riekerink

Dewa United Dilaporkan Segera Perkenalkan Osmar Loss sebagai Pelatih Baru. (Dok. instagram @_osmarloss)
JawaPos.com - Teka-teki pengganti Jan Olde Riekerink sebagai pelatih baru Dewa United tampaknya akan segera terungkap. Pelatih asal Brasil, Osmar Loss, Vieira, dilaporkan semakin dekat dengan skuad Banten Warriors -julukan Dewa United.
Kursi pelatih kepala Dewa United saat ini sedang kosong. Manjajemen Banten Warriors telah mengakhiri kerja sama dengan Jan Olde Riekerink pada Sabtu (4/7) kemarin. Mereka juga melepas tiga pelatih lainnya yakni Jan Kluitenberg (pelatih fisik), Roy Hendriksen (asisten pelatih), dan Jordy Kluitenberg (analis).
Namun, kursi kepelatihan Dewa United tampaknya akan segera terisi. Jurnalis asal Italia, Lorenzo Lepore, melaporkan bahwa Banten Warriors akan segera menunjuk Osmar Loss sebagai suksesor Jan Olde Riekerink.
“Dewa United dikabarkan akan menunjuk Osmar Loss sebagai pelatih kepala baru mereka,” tulis Lepore dalam akun instagram pribadinya @lorenzooleporee, dipetik Minggu (5/7/2026).
Dalam laporannya, Lepore juga menyebut bahwa rumor Osmar Loss yang sempat dikaitkan dengan Persib Bandung adalah tidak benar. Sebab, tim berjuluk Pangeran Biru itu telah memberikan tongkat kepelatihan ke Igor Tolic, yang sebelumnya menjabat sebagai asisten pelatih Bojan Hodak.
“Sementara itu, Osmar Loss disebut tidak pernah masuk dalam daftar kandidat pelatih Persib Bandung. Klub berjuluk Maung Bandung itu telah lebih dulu memilih Igor Tolic sebagai pelatih anyar beberapa pekan lalu, menyusul kepergian Bojan Hodak,” terang dia.
Rumor Osmar Loss menjadi pelatih Dewa United memang cukup kencang beberapa hari terakhir. Mantan pelatih Persepolis FC itu semakin dikaitkan dengan Banten Warriors setelah klub mengumumkan kabar perpisahan dengan Jan Olde Riekerink.
Dewa United sendiri sudah bergerak cepat dalam menemukan pengganti Jan Olde Riekerink. Presiden Dewa United, Ardian Satya Negara, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menemukan pelatih yang tepat, namun tidak membeberkan identitasnya.
“Setelah kepergian Coach Jan Olde Riekerink, kami (manajemen Dewa United) sudah menemukan sosok penggantinya,” ucap Ardian kepada JawaPos.com, Sabtu (4/7/2026).
Namun ketika disinggung mengenai rumor Osmar Loss, Ardian memilih untuk tidak menjawab. Dia meminta publik menunggu pengumuman resmi klub terkait pelatih baru Dewa United.
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