Dewa United Tekuk Persik Kediri, Marcos Reina Sebut Gol Rafael Struick di Luar Dugaan

Pelatih Persik Kediri Marcos Reina memantau perkembangan Ezra Walian dkk. selama pemusatan latihan di Solo. (Persik)
JawaPos.com - Persik Kediri harus mengawali BRI Super League 2026/27 dengan hasil kurang maksimal. Macan Putih ditundukkan Dewa United Banten FC dengan skor tipis 0-1 pada pekan pertama di Stadion Brawijaya, Kediri, Sabtu (5/9).
Pelatih Persik Kediri, Marcos Reina, mengakui pertandingan melawan Dewa United bukan laga mudah. Menurutnya, tim tamu memiliki kualitas pemain yang membuat pertandingan berjalan sulit bagi Persik.
Dewa United memang datang dengan materi pemain yang cukup mentereng. Sejumlah pemain berkualitas menghuni skuad The Banten Warriors, termasuk Egi Maulana Vikri.
Marcos Reina menilai kualitas tersebut ikut membuat Dewa United mampu tampil lebih baik dalam pertandingan. Meski begitu, ia menegaskan Persik sudah berusaha maksimal untuk mendapatkan hasil positif di hadapan pendukung sendiri.
"Saya akui sulit melawan tim seperti Dewa United. Kami sudah berusaha optimal untuk memenangkan pertandingan ini. Tapi lawan punya kualitas tim dan permainan bagus," kata Marcos Reina.
Kekalahan Persik ditentukan oleh gol Rafael Struick pada menit ke-15. Penyerang Dewa United tersebut melepaskan penyelesaian yang akhirnya tidak mampu dihentikan barisan pertahanan maupun kiper Persik.
Marcos Reina menyebut gol tersebut terjadi di luar perkiraan timnya. Ia menjelaskan pemain Persik sebenarnya sudah berusaha menutup ruang tembak Rafael Struick.
Namun, kondisi angin yang cukup kencang membuat arah dan kecepatan bola berubah sehingga upaya pertahanan Persik tidak berjalan sesuai harapan.
"Bek kami sudah menutup ruang tembak Rafael Struick. Tapi arah bola dan kecepatannya berubah karena ada bantuan angin. Hari ini tiupan angin cukup kuat di lapangan," ujarnya.
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Jawa Pos
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