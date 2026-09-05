Hasil Persik Kediri vs Dewa United: Rafael Struick Bawa Banten Warriors Sikat Macan Putih

JawaPos.com — Dewa United sukses mengalahkan Persik Kediri 1-0 pada pekan pertama Super League 2026/2027 di Stadion Brawijaya, Kediri, Sabtu (5/9/2026).

Gol tunggal Rafael Struick pada menit ke-15 menjadi pembeda dalam laga yang berlangsung ketat tersebut, sekaligus membuat Banten Warriors membawa pulang tiga poin dari kandang Macan Putih.

Persik Kediri sebenarnya langsung mengambil inisiatif serangan sejak pertandingan dimulai.

Ernesto Gomez menjadi salah satu pemain yang aktif mencoba membongkar pertahanan Dewa United dari sisi kiri, tetapi pergerakannya masih mampu diantisipasi Alta Ballah dan rekan-rekannya.

Tuan rumah beberapa kali berhasil menciptakan peluang berbahaya di awal laga. Namun, penyelesaian akhir pemain Persik Kediri belum mampu menaklukkan Sonny Stevens yang tampil solid di bawah mistar Dewa United.

Ernesto kembali memperoleh peluang pada menit ke-11 setelah Persik Kediri terus memberikan tekanan. Tendangannya masih melenceng tipis dari sasaran sehingga peluang tersebut belum mengubah skor pertandingan.

Dewa United justru mampu memanfaatkan serangan balik cepat untuk menciptakan gol pembuka. Pada menit ke-15, Rafael Struick melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti yang gagal dibendung Husna Al Malik.

Gol tersebut membuat Dewa United unggul 0-1 ketika pertandingan baru berjalan 15 menit. Persik Kediri langsung berusaha merespons dengan meningkatkan intensitas serangan untuk mencari gol penyama kedudukan.