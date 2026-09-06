Debut di Indonesia Berakhir Pahit, Marcelo Djalo Berikan Pesan untuk Persik Kediri

JawaPos.com - Persik Kediri mengawali perjalanan di BRI Super League 2026/27 dengan hasil kurang menyenangkan. Macan Putih harus mengakui keunggulan Dewa United Banten FC dengan skor tipis 0-1 dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Brawijaya, Kediri, Sabtu (5/9).

Satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut dicetak Rafael Struick pada menit ke-15. Penyerang Dewa United itu mampu menyelesaikan peluang dari sisi kanan gawang dengan sontekan yang sulit dijangkau kiper Persik, Husna Malik.

Persik sebenarnya berusaha memberikan perlawanan setelah tertinggal. Namun, hingga pertandingan berakhir, tidak ada gol yang mampu diciptakan tuan rumah untuk menyamakan kedudukan.

Hasil tersebut tentu menjadi pukulan bagi Persik yang ingin membuka kompetisi dengan kemenangan di hadapan pendukung sendiri. Bek anyar Macan Putih, Marcelo Djalo, juga mengakui hasil pertandingan tidak sesuai dengan harapan tim.

Menurut pemain yang pernah memperkuat Timnas Guinea Bissau tersebut, Persik sudah berusaha menjalankan rencana permainan yang dipersiapkan dalam latihan. Hanya saja, Dewa United dinilainya memiliki kualitas skuad yang membuat pertandingan berjalan sulit.

"Sebuah hasil yang tak sesuai harapan. Kami telah bermain bagus sesuai rencana di latihan. Namun kami cukup sulit menghadapi tim mahal seperti Dewa United ini," kata Marcelo Djalo.

Pertandingan melawan Dewa United sekaligus menjadi debut Marcelo Djalo di kompetisi sepak bola Indonesia. Meski harus mengawali kiprahnya dengan kekalahan, pemain berusia tersebut tetap mendapatkan kesan positif dari pertandingan pertamanya.

Ia mengapresiasi atmosfer pertandingan serta dukungan yang diberikan suporter Persik sepanjang laga. Marcelo juga menyampaikan permintaan maaf karena belum mampu mempersembahkan kemenangan.