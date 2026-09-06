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Andre Rizal Hanafi
Minggu, 6 September 2026 | 18.39 WIB

Rafael Struick Tunjukkan Kelasnya, Cetak Gol Tunggal dan Antar Dewa United Raih Tiga Poin

Rafael Struick cetak gol tunggal kemenangan Dewa United di BRI Super League 2026/27. (Istimewa) - Image

Rafael Struick cetak gol tunggal kemenangan Dewa United di BRI Super League 2026/27. (Istimewa)

JawaPos.com - Penyerang Dewa United Banten FC Rafael Struick langsung menunjukkan kelasnya pada pekan perdana BRI Super League 2026/27.

Pemain Timnas Indonesia tersebut menjadi penentu kemenangan The Banten Warriors saat menghadapi Persik Kediri di Stadion Brawijaya, Kediri, Sabtu (5/9) sore.

Struick mencetak satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut pada menit ke-15.

Sontekannya dari sisi kanan gawang Persik tidak mampu dijangkau kiper tuan rumah dan memastikan Dewa United pulang dengan kemenangan 1-0.

Gol tersebut menjadi bukti pentingnya peran Struick di lini depan Dewa United pada pertandingan yang berlangsung ketat.

Penyerang berusia 23 tahun itu mampu memanfaatkan peluang dan mengubahnya menjadi gol.

Struick mengakui pertandingan melawan Persik tidak berjalan mudah.

Tuan rumah tampil cukup solid dan memberikan tekanan, terutama sepanjang babak pertama.

Dewa United bahkan harus bekerja keras untuk menjaga keunggulan hingga pertandingan berakhir.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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