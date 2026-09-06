Rafael Struick Tunjukkan Kelasnya, Cetak Gol Tunggal dan Antar Dewa United Raih Tiga Poin

JawaPos.com - Penyerang Dewa United Banten FC Rafael Struick langsung menunjukkan kelasnya pada pekan perdana BRI Super League 2026/27.

Pemain Timnas Indonesia tersebut menjadi penentu kemenangan The Banten Warriors saat menghadapi Persik Kediri di Stadion Brawijaya, Kediri, Sabtu (5/9) sore.

Struick mencetak satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut pada menit ke-15.

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Sontekannya dari sisi kanan gawang Persik tidak mampu dijangkau kiper tuan rumah dan memastikan Dewa United pulang dengan kemenangan 1-0.

Gol tersebut menjadi bukti pentingnya peran Struick di lini depan Dewa United pada pertandingan yang berlangsung ketat.

Penyerang berusia 23 tahun itu mampu memanfaatkan peluang dan mengubahnya menjadi gol.

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Struick mengakui pertandingan melawan Persik tidak berjalan mudah.

Tuan rumah tampil cukup solid dan memberikan tekanan, terutama sepanjang babak pertama.