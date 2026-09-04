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Andre Rizal Hanafi
Sabtu, 5 September 2026 | 05.37 WIB

Prediksi Persik Kediri vs Dewa United, Marcos Reina Soroti Chemistry Pemain Baru Macan Putih

Pelatih Persik Kediri Marcos Reina. (Persik) - Image

Pelatih Persik Kediri Marcos Reina. (Persik)

JawaPos.com - Persik Kediri akan mengawali perjalanan di Super League 2026/2027 dengan menjamu Dewa United Banten FC di Stadion Brawijaya, Kediri, Sabtu (5/9) sore.

Menghadapi salah satu tim dengan materi pemain berkualitas, pelatih Macan Putih Marcos Reina meminta anak asuhnya tetap fokus pada permainan sendiri.

Menurut Marcos Reina, fokus tersebut menjadi penting karena Persik Kediri memiliki cukup banyak pemain baru dalam skuad musim ini.

Kondisi tersebut membuat proses membangun chemistry antarpemain masih terus berjalan, terutama untuk menerapkan skema permainan yang sudah disiapkan selama latihan dan pramusim.

“Kita punya cara dan gaya bermain yang sudah kita rancang di latihan dan pramusim lalu. Tapi kita memiliki banyak pemain baru untuk variasi model permainan itu,” ujar Marcos Reina.

Pelatih yang pernah berkarier di Liga Meksiko dan Andorra itu menyadari penerapan taktik tidak bisa langsung berjalan sempurna. Persik perlu menyesuaikan rencana permainan dengan karakter serta kualitas pemain yang tersedia.

Karena itu, laga melawan Dewa United menjadi kesempatan bagi Persik untuk melihat sejauh mana proses adaptasi tersebut berjalan.

“Untuk menjalankan game plan itu, kita harus beradaptasi dengan kualitas pemain yang kita punya. Dan, besok akan menjadi semacam pembuktian tentang proses adaptasi itu,” katanya.

Marcos Reina kemudian meminta Ezra Walian dan rekan-rekannya untuk tidak terlalu terbebani dengan permainan lawan. Persik akan lebih dulu berusaha menjalankan rencana sendiri, sembari tetap memperhatikan pola permainan Dewa United.

Editor: Edi Yulianto
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