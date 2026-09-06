Ricuh Suporter Warnai Persik Kediri vs Dewa United, Pagar Pembatas Sampai Jebol

JawaPos.com - Kericuhan antarsuporter Persik Kediri mewarnai pertandingan melawan Dewa United pada pekan pertama Super League 2026/2027 di Stadion Brawijaya, Kediri, Sabtu (5/9). Kericuhan bahkan membuat pagar pembatas antara tribun dan lapangan jebol.

Kericuhan tersebut terjadi saat pertandingan memasuki menit ke-65. Dalam video yang beredar di media sosial, gesekan antarsuporter terlihat terjadi di sekitar Tribun D hingga membuat situasi memanas.

Steward yang berjaga di lokasi langsung bergerak untuk meredam kericuhan agar tidak berkembang lebih besar. Mereka dibantu sejumlah suporter yang turut berupaya melerai gesekan tersebut sehingga pertandingan tetap bisa dilanjutkan.

Belum diketahui secara pasti penyebab kericuhan antarsuporter tuan rumah tersebut. Namun, insiden itu membuat pagar pembatas antara tribun dan lapangan mengalami kerusakan hingga jebol.

Kericuhan terjadi ketika Persik Kediri sedang tertinggal 0-1 dari Dewa United. Gol tunggal tim tamu dicetak Rafael Struick melalui tendangan jarak jauh pada menit ke-15.

Persik Kediri kemudian gagal membalas hingga pertandingan berakhir. Kekalahan tersebut membuat Macan Putih harus mengawali kiprah di Super League 2026/2027 dengan hasil negatif.

Persik Kediri berada di posisi ke-16 klasemen sementara setelah pertandingan tersebut. Sementara itu, Dewa United menempati posisi ketiga dengan koleksi tiga poin.