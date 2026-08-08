Marcelo Djalo Gabung Persik Kediri, Eks Pemain Juventus Siap Duet dengan Park Jun Heong

JawaPos.com - Persik Kediri semakin serius membenahi lini pertahanan untuk menghadapi kompetisi Super League 2026/27.

Setelah mendatangkan bek asal Korea Selatan, Park Jun Heong, Macan Putih kembali menambah amunisi di posisi yang sama dengan merekrut Marcelo Djalo.

Marcelo Djalo bukan pemain yang minim pengalaman. Bek kelahiran Barcelona, Spanyol, tersebut sudah cukup lama berkiprah di sepak bola Eropa hingga Asia. Pengalamannya di sejumlah kompetisi bisa menjadi modal penting bagi Persik Kediri untuk menghadapi persaingan musim baru.

Sebelum memasuki level profesional, Marcelo Djalo sempat menimba ilmu di akademi Real Madrid pada periode 2009 hingga 2012. Setelah itu, ia mulai membangun karier profesionalnya dengan memperkuat sejumlah klub di Spanyol, termasuk Granada dan Girona.

Perjalanan kariernya kemudian membawanya ke Italia. Marcelo Djalo sempat menjadi bagian dari Juventus pada musim 2014/15. Meski tidak lama, pengalaman berada di lingkungan salah satu klub besar Serie A tersebut menjadi bagian penting dalam perjalanan kariernya.

Setelah berkarier di Eropa, Marcelo Djalo melanjutkan petualangan ke Asia. Ia pernah memperkuat dua klub Thailand, yakni Buriram United dan Uthai Thani. Kini, pemain berusia 32 tahun itu memilih Indonesia sebagai tantangan berikutnya bersama Persik Kediri.

Menariknya, meski lahir di Barcelona, Marcelo Djalo memutuskan memperkuat Timnas Guinea-Bissau. Ia menjalani debut internasional pada 2019 dan hingga kini telah mengoleksi 14 caps bersama negara tersebut.

Marcelo mengaku tertarik dengan perkembangan sepak bola Indonesia. Ia melihat Persik Kediri sebagai klub yang memiliki target jelas sehingga membuatnya yakin untuk menerima tantangan baru.